Minibüsün arka koltuğunda saklandı, şoför inince paraları çaldı
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Minibüsün arka koltuğunda saklandı, şoför inince paraları çaldı

Minibüsün arka koltuğunda saklandı, şoför inince paraları çaldı
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da bindiği yolcu minibüsünde arka koltuğa saklanan kimliği belirsiz kişi, şoförün aracı son durakta park etmesinin ardından saklandığı yerden çıkarak, 500 lirayı aldı.

BURSA'da bindiği yolcu minibüsünde arka koltuğa saklanan kimliği belirsiz kişi, şoförün aracı son durakta park etmesinin ardından saklandığı yerden çıkarak, 500 lirayı aldı. Olay güvenlik kameralarınca anbean kaydedilirken, durumu polise bildiren sürücü Osman Çevik, "Hırsız 5 dakika içinde paraları çalmış. Benim canım yandı başkasının canı yansın istemiyorum" dedi.

Olay, cumartesi günü Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa-Güzelyalı hattında sefer yapan yolcu minibüsünün şoförü Osman Çevik, kent merkezinden aldığı yolcuları İDO durağında indirdi. Çevik, son durağa geldiğinde tüm yolcuların indiğini düşünerek, kendisi de minibüsten indi. Yaklaşık 5 dakika sonra minibüse geri gelen Çevik, araçtaki 500 TL'nin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine araç güvenlik kameralarını izleyen Çevik, kimliği belirsiz bir şüphelinin minibüsün en arka koltuğunda saklandığını ve daha sonra paraları aldığını gördü. Şüphelinin araç kameralarını fark etmesine rağmen sergilediği rahat tavırlar ise dikkat çekti. Çevik, polise giderek, şikayetçi oldu.

'BAŞKASININ CANI YANMASIN'

Olayı anlatan Osman Çevik, "Ben yolcularımı Bursa'dan aldım ve Güzelyalı'daki İDO durağına bıraktım. Burada herkesin indiğinden emin olduktan sonra ben de dolmuştan indim. Yaklaşık 5 dakika dışarıda oyalanıp yeni sefer için tekrar dolmuşa bindim. Araçtaki parayı yanıma almamıştım ve o paranın yerinde olmadığını fark ettim. Aracımda 5 tane güvenlik kamerası var. Hemen cep telefonumdan kameraları izlemeye başladım. Kamera görüntülerinde bir kişinin arka koltukta saklandığını gördüm. Ben bunu hiçbir şekilde fark etmemişim. Sonra bu kişi önce arka kapıyı zorladı açamayınca ön tarafa yöneldi. Paraları fark edince paraları alıyor. Araba zaten dışarıdan kilitlendiği için arka kapıyı açamıyor o yüzden ön tarafa atlayıp ön kapıdan çıkıyor. Benim canım yandı başkasının canı yansın istemiyorum. Ben bu kişinin yakalanması için şikayetçi oldum ve bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.


- Bursa
Minibüsün arka koltuğunda saklandı, şoför inince paraları çaldı
Minibüsün arka koltuğunda saklandı, şoför inince paraları çaldı
Minibüsün arka koltuğunda saklandı, şoför inince paraları çaldı
Minibüsün arka koltuğunda saklandı, şoför inince paraları çaldı
Minibüsün arka koltuğunda saklandı, şoför inince paraları çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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