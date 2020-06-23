Minibüste şoföre maske uyarısı yapınca hakarete uğradı; o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Minibüste şoföre maske uyarısı yapınca hakarete uğradı; o anlar kamerada

SULTANGAZİ'de işe gitmek için minibüse binen Nursel Güner, araçta sigara içtiği ve maske takmadığı için uyardığı minibüs şoförü tarafından hakarete uğradı.

Minibüste şoföre maske uyarısı yapınca hakarete uğradı; o anlar kamerada
23.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:21

 SULTANGAZİ'de işe gitmek için minibüse binen Nursel Güner, araçta sigara içtiği ve maske takmadığı için uyardığı minibüs şoförü tarafından hakarete uğradı. Güner, minibüs şoförünün üzerine yürüyüp hakaret ettiği anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 10.00 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan Nursel Güner(50), işe gitmek için Eski Edirne Asfaltı'ndan geçen minibüse bindi. Şoför koltuğunun arka tarafındaki boş koltuğa oturan Güner, minibüs şoförünün maske takmadığını ve sigara içtiğini fark etti. Sigara kokusundan rahatsız olan Güner, minibüs şoförünü maske takması ve sigara içmemesi yönünde uyardı. Uyarıya sinirlenen minibüs şoförü aracını durdurarak kadın yolcuya tepki gösterdi. Minibüs şoförü, üzerine yürüdüğü kadın yolcusunun araçtan inmesini isteyerek ona hakaretlerde bulundu.

YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARI KAMERAYA KAYDETTİ

Kadın yolcu Nursel Güner, yaşananları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, maskesiz olan minibüs şoförünün araç kullanırken sigara içtiği, tartışma üzerine aracını durdurup kadının üzerine yürüyerek ona hakaret ettiği görülüyor.

YAŞADIKLARINI ANLATTIYaşadığı korku dolu anları anlatan Nursel Güner, "Sabah işime gitmek için minibüse bindiğimde 2-3 kişi vardı. Şoförün arkası boştu, oraya oturdum. Maske takmayan şoför sigara içiyordu ve olduğu gibi dumanı, kokusu bana geliyordu. Şoförü maske takması için uyardım. Araçtaki yolcular inmiş, minibüste sadece ben vardım. Şoför kabadayıvari bir şekilde 'sigara içiyorum, rahatsız oluyorsan geç arkada otur. Arkada boş yerler var' dedi. Ben de 'burada oturuyorum. Sizin dediğiniz gibi yer değiştirmek zorunda değilim' dedim. Baktım hemen minibüsü sağa çekti. Ayağa dikildi, aşağı inmemi, götürmeyeceğini söyledi. Verdiğim parayı geri iade etti. 'Götürmüyorum. Bu araba benimse maske de takmıyorum' diyerek 'sizin gibi pis insanların yüzünden biz böyle oluyoruz. Siz pis insanlarsınız' hakaretinde bulundu. Beni indirdi ve o ara videoyu kapattım. Ben hiçbir şey yapamadım. Yani beni arabadan indirdi, attı. Sonra gaza bastı gitti." dedi. 

"KARAKOLA GİDİP KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Nursel Güner, "Ben zaten şeker hastasıyım. Potansiyel hasta olduğum için bu süreçte daha da dikkat etmem gerekiyor. Onun o sigara kokusu geliyorsa, onda bir şey görünmeyebilir ama taşıyıcı olabilir. Covid 19 zaten görülebilen bir şey değil. Sigaranın dumanı bana geldiği gibi mikrop da gelebilir. O yüzden ben de maskesini takması yününde ikazda bulundum. ve öyle bir tepki ile karşılaştım. Öyle bir tepki de beklemiyordum. O an için ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Karakola gidip kendisinden şikayetçi oldum" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor Haber
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Haber
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı Haber
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Korona tedbirlerini hiçe saydılar! Çocuk parkında maskeyi gözlerine takıp körebe oynadılar
Korona tedbirlerini hiçe saydılar! Çocuk parkında maskeyi gözlerine takıp körebe oynadılar
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Yine sırtımızdan vurulduk! Bizim de üyesi olduğumuz NATO, Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış
Yine sırtımızdan vurulduk! Bizim de üyesi olduğumuz NATO, Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında 'Dayı' kod adlı baron ve adamlarına 225 yıl ceza verildi
Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında "Dayı" kod adlı baron ve adamlarına 225 yıl ceza verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Murat Kurum Cevdet Yılmaz Volkan Bozkır
Magazin Lara Acun Ilıcalı Demet Akalın Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Serdar Aziz Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Minibüste şoföre maske uyarısı yapınca hakarete uğradı; o anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 09:21:39. #1.14#
title