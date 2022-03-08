Minibüsçülerde Başkan Baykal 4. kez güven tazeledi - Haberler

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Minibüsçülerde Başkan Baykal 4. kez güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Minibüsçülerde Başkan Baykal 4. kez güven tazeledi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sınırlı Sorumlu 24 Nolu Salihli Şehiriçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin olağan kongresinde mevcut başkan Mustafa Baykal yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sınırlı Sorumlu 24 Nolu Salihli Şehiriçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin olağan kongresinde mevcut başkan Mustafa Baykal yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

S.S 24 Nolu Salihli Şehiriçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, olağan genel kurulunu Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Halil Kara'nın yaptığı kongrede seçime tek liste ile giren mevcut Başkan Mustafa Baykal, 4. kez kooperatifin başkanı seçildi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren kooperatif Başkanı Mustafa Baykal, kongreye katılan tüm üyelere teşekkür etti. Baykal, Salihli halkına şehir içi ulaşımda en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Mustafa Baykal Başkanlığı'ndaki Sınırlı Sorumlu 24 Nolu Salihli Şehiriçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetim kurulu Halil İbrahim Gök ve Ergül Gürsoy'dan oluşurken, denetim kurulu ise Ali Sarıkaya ve Özkan Sayer'den oluştu. - MANİSA

Minibüsçülerde Başkan Baykal 4. kez güven tazeledi

Minibüsçülerde Başkan Baykal 4. kez güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Baykal, Halil Kara, Salihli, Manisa, Yerel, Haberler

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