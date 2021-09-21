Son dakika: MANİSA-MİNİBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇİP TAKLA ATTI: 2'Sİ ÇOCUK, 5 YARALI - Haberler
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Son dakika: MANİSA-MİNİBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇİP TAKLA ATTI: 2'Sİ ÇOCUK, 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs orta refüjü aşıp karşı şeride geçti.

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs orta refüjü aşıp karşı şeride geçti. Takla atarak durabilen minibüsteki 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu üzeri Akçapınar Mahallesi girişinde meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Harun Yıldırım (29) yönetimindeki 35 AND 443 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjdeki bariyerleri aşıp karşı şeride geçen araç takla attı. Kazada aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Çelik (32), Sema Çelik (24), Azra Çelik (5) ve Ömer Asaf Çelik (2) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yolun İzmir yönü bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika: MANİSA-MİNİBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇİP TAKLA ATTI: 2'Sİ ÇOCUK, 5 YARALI

Son dakika: MANİSA-MİNİBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇİP TAKLA ATTI: 2'Sİ ÇOCUK, 5 YARALI

Son dakika: MANİSA-MİNİBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇİP TAKLA ATTI: 2'Sİ ÇOCUK, 5 YARALI

Son dakika: MANİSA-MİNİBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇİP TAKLA ATTI: 2'Sİ ÇOCUK, 5 YARALI

Son dakika: MANİSA-MİNİBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇİP TAKLA ATTI: 2'Sİ ÇOCUK, 5 YARALI

Son dakika: MANİSA-MİNİBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇİP TAKLA ATTI: 2'Sİ ÇOCUK, 5 YARALI

Son dakika: MANİSA-MİNİBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇİP TAKLA ATTI: 2'Sİ ÇOCUK, 5 YARALI

Son dakika: MANİSA-MİNİBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇİP TAKLA ATTI: 2'Sİ ÇOCUK, 5 YARALI

Son dakika: MANİSA-MİNİBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇİP TAKLA ATTI: 2'Sİ ÇOCUK, 5 YARALI

Son dakika: MANİSA-MİNİBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇİP TAKLA ATTI: 2'Sİ ÇOCUK, 5 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: MANİSA-MİNİBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇİP TAKLA ATTI: 2'Sİ ÇOCUK, 5 YARALI - Haberler
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