Mini Cooper'ın Tamamen Elektrikli Bir Versiyonu Geliyor

Mini hayranlarının uzun zamandır beklediği ve şirketin sessizliğini koruduğu yeni bir elektrikli araba modeli, bugün ortaya çıktı. Uzun zamandır beklenilen model, Mini Cooper SE adı altında piyasaya sürülecek. Şehir içi kullanıma çok uygun olması ve çok şık bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra Cooper SE, şirketin ilk elektrikli aracı olacak.

Yeni Mini Cooper SE, bekleyenlerini etkileyecek performans verileri taşıyor. Cooper SE, 235 ila 270 kilometre arası mesafe kat edebiliyor ve 50 kW'a kadar hızlı şarj edilebiliyor. Otomobilin 181 beygirlik elektrikli motoru, sıfırdan 100km/s'ye hızlanmasını 7 saniyede tamamlayabiliyor ve her elektrikli arabada olduğu gibi, Cooper SE'nin de kalkış hızı hatrısayılır derecede yüksek. Araç, 0'dan 60km/s'ye 3,9 saniyede fırlayabiliyor.

Elbette bu veriler Tesla Model S gibi araçların performans verilerini yakalayamıyor ancak Mini Cooper SE'nin kendine özgü üç kapılı şık tasarımı ve 32.500 Euro'luk (208.673) başlangıç fiyatı, giriş seviyesi lüks bir otomobil almak isteyenleri kendine çekmeye yetecektir. Mini Cooper SE, BMW Group'un, sürücünün rejeneratif frenleme ve hafif frenleme arasında seçim yapabilmesini sağlayan ilk otomobili. Bu da ayağınızı gazdan çektiğinizde aracın ne kadar agresif bir şekilde yavaşlayacağını ayarlayabilmenizi sağlıyor.

BMW Group, ellerinden geldiğince yakın bir zamanda aracı teslim etmeyi düşündüklerini ve Mart 2020 gibi bir tarihte teslimatları başlatmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca şirket, hâlihazırda bazı ön kayıt yaptırmış geniş bir müşteri kitlesi olduğunu da belirtti.