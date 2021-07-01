Minecraft Earth resmi olarak kapatıldı
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Minecraft Earth resmi olarak kapatıldı

Minecraft Earth resmi olarak kapatıldı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Minecraft Earth, son derece popüler bir oyun olan Minecraft'ın AR teknolojisini kullanan yan ürünü. Oyun Microsoft tarafından geliştirildi.

Minecraft Earth, son derece popüler bir oyun olan Minecraft'ın AR teknolojisini kullanan yan ürünü. Oyun Microsoft tarafından geliştirildi. Oyun, Mayıs 2019'da duyuruldu ve orijinal Minecraft'ın onuncu yıldönümü için hazırlanan projelerden birisi oldu. Sadece iOS ve Android cihazlarda çalışan oyun, oynaması ücretsiz ve gelişmiş artırılmış gerçeklik teknolojisini, Azure sunucularının işlem gücünü ve geliştiricilerin Microsoft HoloLens AR gözlüklerinin geliştirilmesi sırasında edindiği deneyimi kullanarak hazırlandı.
Pokemon GO'nun başarısı, Niantic'in sayısız taklitçisini hızla ortaya çıkardı. Dünyanın en çok satan serisinin bir yan ürünü olan oyun bile mobil Pokemon'a karşı savaşmakta başarısız oldu. Daha önce , Minecraft Earth desteğini sonlandırdı. Son derece popüler sandbox oyununun mobil yan ürünü dijital dağıtımdan kaldırıldı ve oyuncular artık yüklü uygulamayı çalıştıramayacak.

  • Minecraft Earth Kapandı

Minecraft Earth'ün başarısızlığı, oyunun çıkışından sadece birkaç ay sonra dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisine bağlı oldu diyebiliriz. Ayrıca, Pokemon GO'nun ve Niantic'in diğer yapımlarının rekabetinden bahsetmiyorum bile. Oyunun oldukça sorunlu lansman dönemi de bunların tuzu biberi oldu. Bu durumda sonraki güncellemelerde sunulan yenilikler bile yetersiz kaldı.

Tabii ki, Minecraft hayranları bu oyunun piyasadan kaldırılmasına üzülse de genel olarak oldukça memnun. Kısa süre önce uzun zamandır beklenen güncellemesinin ilk bölümü yayınlandı ve ikinci bölüm bu yıl içinde yayınlanacak.

Bununla birlikte, oyunun nispeten kısa ömrü, Pokemon GO ile rekabet etmeye çalışan diğer oyunlara göz dağı vermiş oldu. Bunlar arasında, önümüzdeki aylarda tam olarak piyasaya sürülmesi beklenen The Witcher: Monster Slayer da dahil.

Minecraft Earth Resmi Çıkış Fragmanı:

Kaynak: Turkmmo

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