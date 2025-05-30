Mine Tugay kimdir? Mine Tugay kaç yaşında, nereli?

Mine Tugay, bugüne kadar birçok başarılı projede yer almış, hem dizi hem de tiyatro sahnesindeki performanslarıyla takdir toplamıştır. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Tugay, yeteneğiyle sektörde önemli bir konuma ulaşmıştır. Peki, Mine Tugay kaç yaşındadır ve aslen nerelidir?

MİNE TUGAY KİMDİR?

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 tarihinde Konya'da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Tugay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur.

MİNE TUGAY KARİYERİ

Sanat hayatına 1997 yılında "Büyük Kulaklı Küçük Ayı" adlı çocuk tiyatrosuyla adım atan Mine Tugay, aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almaya başlamış; fakat bazı idari sebeplerle bu programdan ayrılmıştır. Bu süreç, onun tiyatroya olan tutkusunu azaltmamış, aksine daha da pekiştirmiştir.

2003 yılında televizyon dünyasına "Gülbeyaz" dizisiyle adım atan oyuncu, sonrasında "Behzat Ç.", "Medcezir", "Paramparça", "Zalim İstanbul" ve "Gülbeyaz" gibi ses getiren projelerde rol almıştır. 2014 yılında yayınlanan "Medcezir" dizisindeki Ender karakteri, geniş kitlelerce tanınmasını sağlamıştır.

Sadece televizyonla sınırlı kalmayan Mine Tugay, tiyatro oyunlarıyla da büyük beğeni kazanmıştır. "Karatavuk" adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür.