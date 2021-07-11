Mine Tugay'dan yıllar sonra gündeme bomba gibi düşen Medcezir itirafı: Afaroz edildim
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Mine Tugay'dan yıllar sonra gündeme bomba gibi düşen Medcezir itirafı: Afaroz edildim

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Yayınlandığı 2013 - 2015 yılları arasında ekranlara damga vuran Medcezir dizisinin yıldız isimlerinden Mine Tugay, yıllar sonra diziyle ilgili itirafta bulundu. Dizinin kadrosundan sürpriz şekilde çıkarılan Tugay, bir takipçisinin "dizinin finalindeki dans sahnesinde siz de olmalıydınız" yorumuna, "Çağrılmadım, bir nevi afaroz" yanıtını verdi.

Star TV'de 2013 ila 2015 yılları arasında yayınlanan ve final tarihinin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hafızalardan silinmeyen Medcezir dizisinde Ender karakterini canlandırdığı sırada, sürpriz bir ölüm sahnesiyle dizinin kadrosundan çıkarılan Mine Tugay'dan yıllar sonra diziyle ilgili çarpıcı bir itiraf geldi. Tugay, diziden afaroz edildiğini söyledi.

AYRILIK NEDENİNİN DEFNE KAYALAR OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

ABD yapımı The O.C. dizisinden uyarlanan Medcezir'den ani bir şekilde çıkan ünlü oyuncu Mine Tugay'dan yıllar sonra ayrılık nedenine dair sansasyonel bir açıklama geldi.

Mine Tugay'dan yıllar gündeme bomba gibi düşen Medcezir itirafı: Afaroz edildim

YAYINLANDIĞI DÖNEM REKORLAR KIRDI

Başrollerini Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Medcezir dizisi o dönemin en çok izlenen yapımlarından biriydi. Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Metin Akdülger ve Mine Tugay gibi önemli isimler yer alıyordu.

Mine Tugay'dan yıllar gündeme bomba gibi düşen Medcezir itirafı: Afaroz edildim

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

O dönemler dizideki en popüler karakterlerden biri de ünlü oyuncu Mine Tugay'ın hayat verdiği 'Ender Serez' karakteriydi. Mine Tugay, canlandırdığı karakterin beklenmeyen bir şekilde trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle diziden ayrıldı.

Mine Tugay'dan yıllar gündeme bomba gibi düşen Medcezir itirafı: Afaroz edildim

DİZİNİN ORJİNALİNDE BÖYLE BİR SAHNE YOK

Ender karakterinin ani ölümü dizinin orjinalini izleyenleri epey şaşırtmıştı çünkü 'Orange City'de bu şekilde çıkmıyordu karakter diziden. O dönemle magazin basını bunun nedenini epey araştırmış ve ortaya birbirinden sansasyonel iddialar atılmıştı.

Mine Tugay'dan yıllar gündeme bomba gibi düşen Medcezir itirafı: Afaroz edildim

AYRILIĞIN ODAĞINDA "DEFNE KAYALAR" VAR İDDİASI

Bu iddialardan biri de Mine Tugay'ın dizinin yönetmeni olan Ali Bilgin'in sevgilisi Defne Kayalar'ın rolünü arttırdığı için Tugay'la gerginlik yaşaması ve bu yüzden de Tugay'ın diziden çıkartılmasıydı.

Ancak konu hakkında ne 'Medcezir' ekibi ne de Mine Tugay bir açıklama yapmamıştı.

AÇIKLAMALARI BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Mine Tugay Tugay, Instagram hesabından yapmış olduğu soru - cevap etkinliğinde diziden neden çıktığını yıllar sonra açıklamış oldu. Diziden ayrılmasını "bir nevi aforoz" diyen Mine Tugay'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Mine Tugay'dan yıllar sonra gündeme bomba gibi düşen Medcezir itirafı: Afaroz edildim
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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