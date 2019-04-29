Mina Başaran'ın Nişanlısı Murat Gezer ve Şarkıcı Hadise Yeni Bir Aşka Yelken Açtı

Geçen yıl 7 arkadaşıyla Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönerken jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın acısı, tüm Türkiye'nin olduğu gibi nişanlısı Murat Gezer'i derinden sarsmıştı. Acısını kalbine gömen Gezer, yavaş yavaş eski yaşantısına döndü. Son söylentilere göre Gezer'in şarkıcı Hadise ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

ARKADAŞ OLARAK GÖRÜŞÜYORLAR

Takvim'in haberine göre: Ünlü iş insanı, kısa süre önce de popçu Hadise ile arkadaş ortamında tanıştı. Dedikodulara göre şu an için sadece arkadaş olarak görüşen ikili, sık sık bir araya geliyor.

Birlikte zaman geçirmekten hoşlanan Hadise ile Murat Gezer, nişanlısı Mina Başaran'ın derin acısını kalbinde taşıyan iş insanının isteği üzerine şimdilik objektiflerden uzak kalmayı tercih ediyor. İkili, bunun için basının uğramadığı mekanlarda buluşmayı tercih ediyor.

ZAMANA BIRAKTI

Genç iş insanı, hem merhum nişanlısının anısına saygı göstermek hem de Hadise'yi yakından tanımak için her şeyi zamana bırakmayı tercih etti. Kulislerde konuşulanlara göre de 34 yaşındaki popçunun, Murat Gezer'in bu kararına saygı duyduğu öğrenildi. İkili, bu konuda da ortak dostlarına ricada bulundu. Dostça buluşup dertleşen ikilinin bu sürpriz ilişkisinin aşka dönüşüp dönüşmeyeceğini ise zaman gösterecek.

MENAJERİNDEN YALANLAMA GELDİ

2. Sayfa programına özel açıklamalarda bulunan Hadise'nin menajeri "Hadise hanım ile çıkan haberler kesinlikle yanlıştır. Adı geçen kişi Hadise hanımın kardeşi Derya hanımın arkadaş grubundan bir kişidir" açıklamasıyla haberleri kesin bir dille yalanladı.