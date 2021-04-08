Mimar Sinan'ın 'Ustalık eseri' Ramazan-ı Şerif'e hazır
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Mimar Sinan'ın 'Ustalık eseri' Ramazan-ı Şerif'e hazır

İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI - Haberler | Güncel

Mimar Sinan'ın 'Ustalık eseri' Ramazan-ı Şerif'e hazır -Günde 4 vardiyadan 6'şar saatte bir dezenfekte ediliyor Türk İslam Mimarisinin zirvesi, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Cami'nde, mübarek Ramazan-ı Şerif öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Mimar Sinan'ın 'Ustalık eseri' Ramazan-ı Şerif'e hazır

-Günde 4 vardiyadan 6'şar saatte bir dezenfekte ediliyor

EDİRNE - Türk İslam Mimarisinin zirvesi, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Cami'nde, mübarek Ramazan-ı Şerif öncesi son hazırlıklar tamamlandı. Cami görevlileri tarafından köşe bucak temizlenen ve dezenfekte edilen Selimiye, pürü pak oldu.

Dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Selimiye Cami, günde 4 vardiyadan 6 saatte bir pandemi kapsamında yoğun bir temizlik altında. 24 saat açık olan ve zaten hijyen manasında teyakkuzda bulunulan eşsiz mabet, yaklaşan Ramazan-ı Şerif öncesi bir kez daha pürü pak oldu.

Selimiye Ramazan-ı Şerif'e hazır

Osmanlı İmparatorluğu'na 92 yıl başkentlik yapan kadim şehir Edirne başta olmak üzere, İslam coğrafyasının incisi, Mimar Sinan'ın 'Ustalık Eserim' dediği eşsiz mabet Selimiye Camii, Ramazan-ı Şerif'e hazır.

1569-1575 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Padişah 2'inci Sultan Selim tarafından yaptırılan ve 2011 yılında UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan, Selimiye Cami'nde Ramazan ayı öncesi hummalı temizlik çalışmaları tamamlandı.

Caminin ses ve ışık sistemi bakımdan geçirildi. Halıları yıkanan caminin avlusundaki şadırvanın etrafında ve bahçesinde düzenlemeler yapıldı.

"Gönül rahatlığıyla gelebilirler"

Selimiye Camii İmam Hatibi Yusuf Serenli, hem ibadet hem de ziyaret için gelmek isteyen vatandaşların gönül rahatlığı ile Selimiye Cami'ne gelebileceklerini söyledi.

"Sadece Teravih Namazlarını camide kılamayacağız"

Serenli, "Geçen sene Ramazan Ayı'nda tamamen kapalıydık. Hüzünlüydük, üzüntülüydük. Bu sene de kısmi olarak sadece Teravih Namazlarını camide kılmayacağız. Ama onun dışında 5 vakit namazda cami de olacağız" dedi.

"24 saatte 4 kez köşe bucak dezenfekte ediliyor"

Serenli, "Biz camimizi 24 saat açık tutuyoruz. 24 saatte 4 defa olmak üzere 6'şar saat periyotlar halinde camimizi dezenfekte ediyoruz. Sürekli bir temizlik içerisindeyiz. Namaz kılmak veya cami ziyareti için gelen vatandaşlarımızın güvenliği için böyle bir önlem aldık" diye konuştu.

Selimiye Cami'ne ziyaret amaçlı gelen vatandaşlarda, camiye girişten itibaren pandemi önlemlerinin alındığının ziyadesiyle hissedildiğini belirtti.

Mimar Sinan'ın 'Ustalık eseri' Ramazan-ı Şerif'e hazır
Mimar Sinan'ın 'Ustalık eseri' Ramazan-ı Şerif'e hazır
Mimar Sinan'ın 'Ustalık eseri' Ramazan-ı Şerif'e hazır
Mimar Sinan'ın 'Ustalık eseri' Ramazan-ı Şerif'e hazır
Mimar Sinan'ın 'Ustalık eseri' Ramazan-ı Şerif'e hazır
Mimar Sinan'ın 'Ustalık eseri' Ramazan-ı Şerif'e hazır
Mimar Sinan'ın 'Ustalık eseri' Ramazan-ı Şerif'e hazır
Mimar Sinan'ın 'Ustalık eseri' Ramazan-ı Şerif'e hazır
Mimar Sinan'ın 'Ustalık eseri' Ramazan-ı Şerif'e hazır
Mimar Sinan'ın 'Ustalık eseri' Ramazan-ı Şerif'e hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI

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