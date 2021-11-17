Mimar İrem'in ölümüne neden olan sürücüye 22 yıl hapis istemi

BURSA'da sahte plakalı otomobille polisten kaçarken yol kenarında bekleyen mimar İrem Özdemir'e (24) çarpıp ölümüne neden olan İsmail Kuşaslan (41) hakkında 'olası kasıtla öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. Cumhuriyet savcısının 2 yıldan 22 yıla kadar hapsini istediği Kuşaslan, iddianamedeki ifadesinde, "Olay günü yaşanan hiçbir şeyi hatırlamıyorum" dedi.

Kaza, 2 Eylül'de Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, plakasının sahte olduğunu belirledikleri otomobilin sürücüsü İsmail Kuşaslan'a 'dur' ihtarında bulundu. Ancak Kuşaslan ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Kaçtığı güzergah boyunca çok sayıda araca çarpan Kuşaslan, İzmir Yolu Caddesi'ne geldiğinde, yol kenarında bekleyen mimar İrem Özdemir'e çarptı. Kazada Özdemir ile sürücü Kuşaslan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İrem Özdemir, kurtarılamadı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Kuşaslan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddianamede Kuşaslan'ın ifadesine de yer verildi. Kuşalan ifadesinde, olay günü yanında bulunan Ünal Bilici ile o gün tanıştığını, araçtan çıkan silah ve uyuşturucunun kendisine ait olmadığını ve yaşananları hatırlamadığını söyledi. İsmail Kuşalan, bir kıza çarptıklarını sonradan öğrendiğini dile getirdi.