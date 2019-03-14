Mimar Hüsrev Tayla Arşivi Hizmete Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı'nın satın alımını gerçekleştirdiği Yüksek Mimar Hüsrev Tayla Arşivi'nin tasnif çalışmaları ve sayısallaştırılması tamamlanarak hizmete sunuldu.

Atatürk Kitaplığı'ndaki etkinlikte, İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Kitaplığı olarak özel arşivler satın aldıklarını belirterek, "Restoratör ve mimar Hüsrev Tayla'nın arşivini geçen yıl satın aldık ve kataloglama faaliyetlerini yaptık. Kocatepe ve Şakirin Cami gibi önemli camilerin mimarlığını yapmış önemli bir isim." dedi.

Arşivin yaklaşık 40 bin demirbaştan oluştuğunu aktaran Minder, "Bugün burada Hüsrev Tayla'yı tanıyan onunla beraber çalışmış öğrencileriyle bir panel yaptık. Hüsrev Tayla'yı bize anlattılar. Yine bu arşivden yararlanarak da küçük bir sergi hazırladık. Sergi bir hafta boyunca ziyarete açık olacak." şeklinde konuştu.

Nadir Eserler Uzmanı İrfan Dağdelen, arşivin kendilerine karışık bir halde ulaştığını belirterek, "İlk önce fiziki bir tasnif yaptık, fotoğrafları, planları ve belgeleri ayırdık. Çok sayıda fotoğraf vardı, her bir fotoğrafa bir envanter numarası vererek peyderpey kaydetmeye başladık. Toplamda 38 bine yakın bir envanter kaydı yaptık." ifadelerini kullandı.

Dağdelen, araştırmacıların arşivden tam anlamıyla istifade edebilmesini sağlamak amacıyla her fotoğrafı ve belgeyi araştırarak kaydettiklerini söyledi.

"İyi bir tarih bilgisi olan çok titiz bir mimardı"

Panelde konuşan Mimar Seda Özen, Hüsrev Tayla'yla 10 yıl boyunca beraber çalıştıklarını vurgulayarak, "10 yıl boyunca evine gidip geldiğim halde arşivinin tamamını görme fırsatım olmadı. Bu çalışma bence bu yüzden çok değerli. Hüsrev hoca çok sabırlı, iyi bir tarih bilgisi olan çok titiz bir mimardı. Nur içinde yatsın." dedi.

Öğrencilerinden Esin Kılınç ise Tayla'nın çalışmayı çok seven bir mimar olduğuna dikkati çekerek, "Hüsrev hoca önüne hep hedefler koyarak ilerlerdi. İnsani özellikleri mükemmel biriydi, çok misafirperver ve saygılıydı." ifadelerini kullandı.

Kılınç, Hüsrev Tayla'yla yaşadığı anıları şöyle anlattı:

"Peyzaj Mimari olduğum için mimari konularda fikir beyan ederken çekinirdim. Hoca benim çekindiğimi görünce hemen bana 'kızım ben sana 25 yıl eğitim verdim' derdi. Bu sözü beni hep rahatlatırdı. Hoca bir de Anadolu'da veya İstanbul'da herhangi bir tarihi caminin fotoğrafını gösterince hemen bilirdi. Bizim şaşırdığımızı görünce de büyük bir tevazuyla 'sizler de benim kadar çalışın bilirsiniz' derdi."

Kaynak: AA