Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı Kabine toplantısında! Gündemde yüz yüze eğitim var

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı Beştepe'de devam ediyor. Gözler okullara ilişkin alınacak yüz yüze eğitim kararında. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.50'de toplanan Kabine'nin gündeminde koronavirüsle mücadele var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda kabine üyelerini bilgilendirecek, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu paylaşacak. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını da sunacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM



Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını da sunacak. 21 Eylül'de ana okulu ve 1. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasından 3 hafta sonra, diğer kademeler için karar alınacağı bildirilmişti. Toplantıda, Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda bu konu karara bağlanacak.

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisi gündeme alınmış olunur. Bilim Kurulunun daha önce de düşündüğü hazırlık, 1 ve 2'nci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulunun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olur." demişti.

TOPLANTININ GÜNDEMİNDE ULUSLARARASI GELİŞMELER DE VAR

Toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Yunanistan ile devam eden görüşmeler, Libya ve Suriye'de son durum ile Azerbaycan Ermenistan gerilimi de masada. Kabinede alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısı ile açıklayacak.