Son Dakika: Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı EBA çöktü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı EBA çöktü

Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında milyonlarca öğrenci ve öğretmenin ders için girdiği Eğitim Bilişim Ağı sistemi yoğunluk nedeniyle çöktü. Bakanlık ise yaptığı açıklamada EBA TV üzerinden yayının devam ettiğini ifade etti.

22.09.2020 10:29 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:42

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yerine kullanılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi çöktü. Öğretmen ve öğrencilerin giremediği sistem "çok kalabalık" uyarısı verdi. Öğretmenlerin de sisteme girememesi sebebiyle eğitim durdu.

Öğrenciler ve öğretmenler bu uyarı ile karşılaştı "Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA'da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin. Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında. Yayın akışı için buradan bilgi alabilirsin. İstersen hazırladığımız Eğitim Takvimi'nden günün önerilerine de bakabilirsin. En kısa sürede görüşmek üzere…

Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı EBA çöktü

BAKAN "HAZIRIZ" DEMİŞTİ

EBA Yeni Yayın Dönemi Tanıtımı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni döneme hazırız mesajı vermişti. Selçuk 'Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuruyoruz. Çok iddialı olarak söylüyorum. Uzaktan eğitimde dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Bu hizmetin genişleyerek yüz yüze eğitime geçildiğinde de sürekli biçimde devam edeceğinin müjdesini vermek isterim' ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı EBA çöktü

Kaynak: Haberler.com

İlgili Haberler

EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 22 Eylül Salı ilkokul, ortaokul, lise
EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 22 Eylül Salı ilkokul, ortaokul, lise
Haber Yorumları (17)
ŞAKİR ÖZALP TFC: BİZİM ÇOCİKTE GİRMEDİ BEŞİRİDE YAYIN AZ OLİYOR OLMADİ KOYİNLARİN KEÇİLERİN YANİNE GÖNDERECİM
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SALİHA61: Bugün ki yaşadığımız sıkıntıya bakılırsa çok açık ve net olarak görülüyor ki dünyanın en iyi dijital alt yapısı bizde değilmiş dimi. . . . Görünen köy kılavuz istemez.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ANK: Sistem çöküyor demiyor öğretmen, çocuğu yok yazıyor.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Volkan Bozkır Halife Hafter Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Kemal Ayvaz Halil Sezai İlker Kaleli
Spor Sörloth Fatih Terim Mbaye Diagne Eddie Newton Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ateş Kaza Bursa Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı EBA çöktü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 11:02:33. #1.14#
title