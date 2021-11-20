Milyoner'e damga vuran soru! Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı

ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Güzellik salonu işleten aynı zamanda da modellik yapan 27 yaşındaki Nurseda Kılıç, başarılı performansıyla dikkat çekti.

200 BİN TL'LİK SORUYA KADAR GELDİ

Oyuncu olmak için hayaller kurduğundan bahseden Kılıç, peş peşe sorulara doğru cevaplar vererek 200 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. 200 bin TL değerindeki soru ise "'Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz' sözünün sahibi bilim insanı kimdir?" oldu.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Doğru cevabı bilmediğini söyleyen Nurseda Kılıç ise joker hakkı olmadığı için yarışmadan çekilme kararı aldı. Sorunun doğru cevabı ise Alvan Feinstein.

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