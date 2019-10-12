Milliler 90'da güldü

12.10.2019 00:00

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 7. hafta maçında A Milli Futbol Takımı, karşı karşıya geldiği Arnavutluk'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla milliler H grubundaki 6. galibiyetini almış oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Cenk'in rakiplerini çalımlayarak sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

36. dakikada sol taraftan Memushaj'nin kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Djimitsi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.

45+5. dakikada ceza yayı önünden Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan topu kaleci Mert, kornere çeldi.

49. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre, ceza yayı üzerinde bulunan Ozan'a pasını aktardı. Ozan Tufan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Strakosha oyun alanına çeldi.

60. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Ozan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

68. dakikada Burak'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hakan'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

76. dakikada sol taraftan Abrashi'nin yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Manaj'ın dokunuşunda meşin yuvarlak auta gitti.

81. dakikada İrfan Can'ın sol taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Burak'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Manaj'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.

90+1. dakikada İrfan Can'ın sağ taraftan uzun pasında ceza sahası çizgisi üzerinde İsmajli'nin ters kafa vuruşunda Cenk, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Ovidiu Alin Hetagan xx, Octavian Şovre xx, Sebastian - Eugen Gheorghe xx

Türkiye: Mert xx, Zeki xx, Kaan xx (Çağlar dk. 46 x), Merih xx, Umut xx, Ozan xx (Yusuf dk. 80 ?), Mahmut xx, Emre xx (İrfan Can dk. 66 x), Hakan Çalhanoğlu xx, Cenk xxx, Burak xx

Yedekler: Sinan, Uğurcan, Okay, Ömer, Ozan, Enes, Kenan, Nazım, Deniz

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Arnavutluk: Strakosha xx, Djimsiti xx, Dermaku xx, Ismajli xx, Veseli xx, Bare xx, Gjasula xx, Lenjani xx (Roshi dk. 57 x), Çikalleshi xx (Balaj dk. 84 ?), Manaj xx, Memushaj xx (Abrashi dk. 72 x)

Yedekler: Berisha, Selmani, Ramadani, Memolla, Selahi, Mihaj, Trashi, Qose, Seferi

Teknik Direktör: Edoardo Reja

Gol: Cenk Tosun (dk. 90+1) (Türkiye)

Sarı kartlar: Dermaku, Bare, Memushaj (Arnavutluk), Merih, Kaan, Ozan (Türkiye)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA