Milli Yol Partisi kuruldu mu? (MYP) Milli Yol Partisi ne zaman kurulacak? - Haberler
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Milli Yol Partisi kuruldu mu? (MYP) Milli Yol Partisi ne zaman kurulacak?

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Milli Yol Partisi kuruldu mu? (MYP) Milli Yol Partisi ne zaman kurulacak?

Büyük Birlik Partisi'yle anlaşmazlığa düşen kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları, yeni parti kurma hazırlığına girdi. Milli Yol Hareketi olarak adlandırılan siyasi yapılaşmanın partiye dönüştüğünde de isminin Milli Yol Partisi olması bekleniyor. Peki, Milli Yol Partisi ne zaman kurulacak?

Türk siyasetine yeni partiler katılmaya devam ediyor. İYİ Parti ile başlayan ardından da DEVA ve Gelecek Partisi'yle devam eden partileşme süreçleri, Memleket Partisi, Türkiye Değişim Partisi ve Zafer Partisi'yle sürmüştü. Büyük Birlik Partisi'nde yaşanan anlaşmazlığın ardından yeni bir parti daha kuruluyor. Partinin isminin Milli Yol Partisi olması bekleniyor. Peki, Milli Yol Partisi kuruldu mu? (MYP) Milli Yol Partisi ne zaman kurulacak?

ANKA'nın haberine göre BBP'nin kurucu başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları, BBP'den istifa ederek Milli Yol Hareketi ismiyle yeni parti kurma hazırlıklarına başladı. Ankara'da parti binasını tuttuklarını ifade eden hareketin öncülüğündeki grup, Türkiye genelindeki istişare ziyaretleri kapsamında 52'nci il olarak Tekirdağ'a geldi.

Yeni parti çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Remzi Çayır, "Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte siyaset yapmış, gençlik yıllarında ülkücü harekette bulunmuş, 13 yıl içeride kalmış; roman, tiyatro, hikaye kitapları olan, son dönemde BBP'den ayrılarak farklı siyasi kulvarlardan gelen arkadaşlarla birlikte, Türkiye'nin önüne bir iktidar projesi koymak üzere yola çıkmış bir hareketiz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarının öncülüğünde Türkiye'de kendisini sosyal demokrat, milliyetçi, milli görüşçü veya AK Partili veya İYİ Partili sayan, geleceğinde daha iyi bir Türkiye, daha yaşanabilir Türkiye, insanların adalet duygusunun güçlendiği, sistemin insana hizmet ettiği, insanı mutlu yaşattığı bir Türkiye ideali ile bir araya gelmiş arkadaşlar olarak kendimizi tarif edebiliriz." dedi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Hareketleriyle ilgili bilgi veren Çayır, "Şu anda Milli Yol Hareketi olarak ifade edebiliriz. Bir platform kurduk. Genel merkezimiz Ankara İskitler'de. Büyük, müstakil 5 katlı bir yer tuttuk. Farklı kesimlerden, Alevi kardeşlerimizden, sosyal demokratlardan, ülkücüler başta olmak üzere bir yapı oluşturuyoruz. Bu yapının temel amacı siyaseti değişim ve dönüşüme uğratmak. Var olan bu sistem Türkiye meselelerini çözememektedir. Rahmetli genel başkanın ifadesiyle, yıllar yılı söylemişti 'Bu elbise bu millete dar geliyor' diye. Ne yazık ki, sistem insanı bir türlü mutlu etmiyor. Bütün umutları öteleyen erteleyen, cennet vaadini ahrete bırakan bir anlayış. Halbuki siyaset insanlara burada da cenneti yaşatmalı, bunun için siyaset yapılmalı. İnsanın onurunu ve haysiyetini koruması ve gelecekten endişe duymaması için siyaset yapılmalı" diye devam etti.

Çayır sözlerini "Bu anlamda 'Milli Yol Hareketi' olarak Tekirdağ 52'inci ilimiz. Sabah Edirne'de arkadaşlarla bir toplantı yapmıştık. Büyük bir teveccüh ve büyük bir hareketlilik var. Bu ulusal anlamda kamuoyuna duyuru niteliğinde bir röportaj. Bugüne kadar kamuoyuna duyuru yapmadık. İstişarelerimiz bittikten sonra Türkiye kamuoyuna Ankara'da basın aracılığı ile umutlarımızı, düşüncelerimizi, yapacaklarımızı paylaşacağız. Bu uğurda bütün Türkiye'yi dolaşıyoruz. 81 ili bitirdikten sonra, partileşme konusunda arkadaşlarımızın düşünce ve eğilimlerini göz önüne alarak hareket edeceğiz" diyerek tamamladı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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