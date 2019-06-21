Milli Siha Bayraktar, Havada 100 Bin Saat Uçuş Yaptı

Terörle mücadelede de aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı), 100 bin saatlik uçuşu tamamladı. Böylece araç, bu önemli başarıyı elde eden ilk yerli ve milli araç oldu.

Baykar tarafından geliştirilen araç, ilk olarak 2014'te TSK envanterine girdi. Şu anda TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından kullanılan sihalardan Türkiye'nin elinde 86 adet bulunuyor. Bayraktar TB2'nin başarısı, Türk savunma sanayisi tarafından gelişmiş hava araçları yapılmasının da önünü açmış oldu. Şu anda Katar ve Ukrayna'ya ihraç edilen aracın başka ülkeler tarafından da istendiği ve görüşmelerin devam ettiği biliniyor.

Daha önce 24 saat 34 dakika havada kalmayı başararak ve 27 bin 300 feet yüksekliğe çıkarak iki rekor kıran milli SİHA, son başarısıyla beraber bu kadar uzun süre hizmet veren ilk hava aracı olmayı da başardı. TSK, TB2'leri Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Hendek Operasyonu gibi harekatlarda da aktif olarak kullandı.

TB2'ler, terörle mücadelede aktif rol alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından kırmızı listede yer alan Mam Zeki Şengali kod adlı PKK'lı İsmail Özden, bu araçlar sayesinde etkisiz hale getirilmişti.

Aracın görev süresi başarısı hakkında açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Dünyada insansız hava araçları açısından 100 bin saat uçuş çok ciddi bir başarı. Bunu gerçekleştiren çok az ülke var." diyerek bu başarının önemini gösterdi. Bayraktar ayrıca TSK'nın insansız hava aracı teknolojisini dünyada en etkin ve başarılı kullanan 3 ülkeden biri olduğunu da belirtti. Bayraktar ayrıca aracın 2005 yılından bu yana uzun bir süreçte geliştirildiğini de sözlerine ekledi. Baykar CTO'su, TSK'nın yaptığı operasyonlarda aracın katkılarının da altını çizdi.

Üç yedekli aviyonik sistemlere, sensör füzyon mimarisine sahip olan, tamamen otonom hareket edebilen Bayraktar TB2, Roketsan'ın ürettiği 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabiliyor, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabiliyor. Türkiye, dünya üzerinde kendi SİHA'sını üretebilen 6 ülkeden biri olarak dikkat çekiyor.