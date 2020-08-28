İşte kahraman F-16 pilotlarımızın Yunan tacizini engellediği anların saniye saniye görüntüleri Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi her geçen gün artıyor. Girit Adası açıklarında Türk gemilerine yaklaşan Yunan jetleri, Türk F-16'ları tarafından engellendi. Milli Savunma Bakanlığı, o anların görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları anlaşması sonrası Yunanistan'la başlayan Doğu Akdeniz krizi devam ediyor. Türk F-16'ları, Yavuz Sondaj gemimize yaklaşan Yunan uçaklarına önleme yapıp uzaklaştırdı. Milli Savunma Bakanlığı, kahraman F-16 pilotlarımızın Yunan tacizini engellediği anların görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI Öte yandan Bakanlık paylaşımında, F-16 pilotlarımızın Yunan jetlerini engellediği anların görüntülerini de paylaştı. Görüntülerde bir pilotumuzun, "Arkadakini pullinge (düz çizgide yakaladım) getirdim ama öndekine çakabilirim" sözleri dikkat çekti.