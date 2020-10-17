Milli Savunma Bakanlığı'dan Ermenistan'ın insanlık dışı saldırısına sert tepki: Biz susmayacağız
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Milli Savunma Bakanlığı'dan Ermenistan'ın insanlık dışı saldırısına sert tepki: Biz susmayacağız

17.10.2020 22:16 | Son Güncelleme: 17.10.2020 22:21
Milli Savunma Bakanlığı'dan Ermenistan'ın insanlık dışı saldırısına sert tepki: Biz susmayacağız

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de sivilleri hedef aldığı saldırıya çok sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "30 yıl önce Hocalı'da bebekleri katleden Ermenistan, bugün de aynı katilliğe devam ediyor. Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun! Biz susmayacağız!" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın balistik füzelerle vurduğu Azerbaycan'ın Gence kentindeki insanlık dışı saldırısına, katledilen bebeklerin fotoğraflarıyla tepki gösterdi.

MSB'nin Twitter hesabından saldırıda hayatını kaybeden kefene sarılmış bebeğine sarılan baba ile yine Gence'deki son saldırıda ölen bir bebek ile 28 yıl önce Hocalı'da katledilen bir başka bebeğin fotoğrafıyla yaptığı paylaşımlarda, farklı dilleri konuşan, farklı coğrafyalarda yaşayan insanlara çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

Milli Savunma Bakanlığı'dan Ermenistan'ın insanlık dışı saldırısına anlamlı tepki: Biz susmayacağız

"HEPİMİZİN YÜREĞİNİ YAKMAYA YETER!"

"Ey farklı dilleri konuştuğumuz, farklı coğrafyalarda yaşadığımız insanlık... Bu minik bebek, gece uykusundayken Ermenistan ordusu tarafından balistik füze ile katledildi. Dilimiz, dinimiz, ülkelerimiz farklı olabilir fakat bu fotoğraf hepimizin yüreğini yakmaya yeter!

Milli Savunma Bakanlığı'dan Ermenistan'ın insanlık dışı saldırısına anlamlı tepki: Biz susmayacağız

"BİZ SUSMAYACAĞIZ!"

Belki bu fotoğrafı ilk kez görüyor olabilirsiniz ama Azerbaycan halkı 30 yıldır aynı fotoğraf ile yaşıyor. 30 yıl önce Hocalı'da bebekleri katleden Ermenistan, bugün de aynı katilliğe devam ediyor. Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun! Biz susmayacağız!"

Milli Savunma Bakanlığı'dan Ermenistan'ın insanlık dışı saldırısına anlamlı tepki: Biz susmayacağız

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