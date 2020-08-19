Milli Savunma Bakanı Akar ve yönetim kademesi bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Akar ve yönetim kademesi bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında korona virüs ile mücadele, terörle mücadele, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere konuların ele alındığı video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve yönetim kademesi bir araya geldi
19.08.2020 17:24 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:33

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında korona virüs ile mücadele, terörle mücadele, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere konuların ele alındığı video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Haftalık olağan toplantıda Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma Komutanı devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve korona virüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönem geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız. Hepinize hayırlı, başarılı görevler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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