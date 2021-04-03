1995 rakımlı tepede kritik toplantı! Bakan Akar, terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile Şırnak'taki 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceleyerek, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı. Masada, bölgenin son durumuyla ilgili meselelerin olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile Şırnak'taki 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi. Akar ve komutanlar, 23. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Merkezi'nde, sınır hattı ve ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla toplantı yaptı.

DÜN GÖKÇEADA'YI ZİYARET ETTİLER

Akar ve Komuta Kademesi dün de Gökçeada'yı ziyaret etti. Ziyaret tarihte bir ilk olma özelliği taşıyordu. Ziyarette Bakan Akar birlikleri incelemiş, hazırlıkları ve son durumu değerlendirmişti.

SON DURUMU MASAYA YATIRDI

Bakan Akar'ın, bugün Namaz Dağı'ndaki birliklerden bölgeye ilişkin bilgiler aldığı, son durumu masaya yatırdığı bildiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer