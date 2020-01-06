Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

06.01.2020 21:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:15
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı , ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA
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