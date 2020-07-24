Milli satranççı Kübra Öztürk: "Satranç engelleri aşabilmemde yol haritası oldu"
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Milli satranççı Kübra Öztürk: "Satranç engelleri aşabilmemde yol haritası oldu"

Avrupa Yaş Grupları Satranç şampiyonu Kübra Öztürk, "Satranç, 21 yıldır engelleri aşabilme yeteneğini kazanmamda bir yol haritası oldu.

24.07.2020 11:46 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:53

Avrupa Yaş Grupları Satranç şampiyonu Kübra Öztürk, "Satranç, 21 yıldır engelleri aşabilme yeteneğini kazanmamda bir yol haritası oldu." dedi.

Kadınlar kategorisinde büyük usta unvanına sahip milli satranççı Kübra Öztürk, AA muhabirine satranca başlama hikayesi, salgın süreci ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap" sloganıyla gerçekleşen "20 Temmuz Dünya Satranç Günü" etkinliğinde 15 sporcuya karşı simultane gösteri maçı yapan Kübra, "Çok keyifli bir gösteri maçı yaptık. Bu tarz simultane maçlarını hep yapıyorum fakat bu seferki çok anlamlıydı. Bu tür maçlar genelde görsel amaçlıdır, semboliktir ve bir başarı güdülemez. Bu etkinlikte amacımız, genç arkadaşlarımızın satranç sporuna olan ilgisini daha da yükseltmek, onların mücadele ruhunu hissetmelerini sağlamaktı. Görüyorum ki yeni nesil gümbür gümbür geliyor." ifadelerini kullandı.

Satrancın çocuklar için çok önemli bir spor branşı olduğunu söyleyen Kübra, "Satranca 8 yaşında başladım. Satrançla başladığım o güzel yolculuk hala sürüyor, yıllar boyunca satrancın bana kattıklarını sayabilmem imkansız. Satranç, 21 yıldır engelleri aşabilme yeteneğini kazanmamda bir yol haritası oldu. Hamle yapan o minik elleri görünce, kendi çocukluğum da gözümün önüne geldi. Bir çocuğun, gencin muhakkak bir spor ile ilgilenmesi gerekiyor. Bu, ruhu ve bedeni için çok önemli. Satranç, özellikle çocuklar için mükemmel bir spor. Hayatınıza olan etkilerini fark ediyorsunuz. Bu gösterilere katılmak, onlara örnek olmak ve yüzlerindeki gülümsemeyi görmek beni oldukça mutlu etti. Bakanımıza, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Gülkız Tulay'a ve emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadınlar kendi hayatlarının mimarı olmalı"

Kadınların satranç sporuna dahil olmalarına yönelik federasyonun birçok çalışma yürüttüğünü dile getiren Kübra, "Satranç sporu, lisanslı sporcu sayısı bakımından Türkiye'de önde gelen bir spor branşı. Bu konuda federasyon başkanı Gülkız Tulay'ın azim ve çabalarının etkisi çok büyük. Bir kadın başkan olarak Gülkız Hanım'ın kadınların satranç sporuna olan ilgisini artırmaya yönelik çalışmalarını gurur ve mutlulukla takip ediyorum. Ben hem kadın büyük ustayım hem de beden eğitimi öğretmeniyim. Bir kadın olarak, ayaklarımın üzerinde duruyor, hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum. Bir kadın için bu çok değerli." diye konuştu.

Satranç sporuyla birçok kadının hayallerine kavuşabileceğini belirten Kübra, şunları kaydetti:

"Satranç sporu öyle özel bir spor ki birçok kadını da hayallerine kavuşturuyor. Tüm kadınlar kendi hayatlarının mimarı olsun, kendi hayallerini istedikleri gibi çizebilsin. Her kız çocuğuna satranca başlamasını öneriyorum. Ben, kendi derslerim için konuşacak olursam, kız çocuklarına öncelik veriyorum. Kız çocuklarımızın altyapıdan iyi bir şekilde eğitilerek adım adım yükselmesi gerekiyor. Biliyoruz ki o kız çocukları geleceğimizi çizenler olacak. Sadece satranç sporu için değil, her branş için aynı hassasiyet güdülmeli. Her spor branşı, kadınlara daha çok destek vermeli ve yanlarında olmalı. Çünkü biz istedikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok."

"Kurallara uyun, çalışmaya devam edin, asla pes etmeyin"

Salgın sürecinden etkilendiğini aktaran Kübra, "Alışık olduğumuz ortamlar, turnuva salonlarıydı. Bir adaptasyon sürecini de yaşadık ve atlattık. Yeni sürece alışmam çok zor olmadı. Sonuçta durum neyi gerektiriyorsa onu yapmak zorundaydık ve çalışmaya devam etmeliydik. Federasyon, bu süreçte tüm satranç heyecanını dijital ortama yaydı. Yani heyecan durmadı, eksilmedi. Orada da mücadele edildi, eğitimler verildi, sohbet edildi, öğrenildi, eksiklikler giderildi. Sadece bu süreçte dışarıyı özledik, arkadaşlarımızla sarılmayı özledik. Taşlara dokunarak bire bir satranç oynamak istiyoruz. Yapabileceğimiz tek şey, kurallara uymaya devam etmek ve çalışmaktan vazgeçmemek." şeklinde görüş belirtti.

Uluslararası usta unvanına sahip olmayı hedeflediğini söyleyen milli satranççı Kübra Öztürk, şöyle konuştu:

"Satrancın hayatımın aldığı şekle, yaşantıma, düşünce yapıma, her şeye etkisi olmuştur. Elbette hayatınızda zorlukla karşılaşabiliyorsunuz. Fakat satranç size yol haritası oluyor ve o engelleri kolayca aşabilme yeteneğini veriyor. Her ne yapıyorsanız asla pes etmeden keyifle yapmalısınız. Avrupa şampiyonluklarımı elde ettiğim zamanki sevincimi tarif edemem. Dünyalar benim olmuş gibi hissettim. Çünkü emeğin karşılığını almak mükemmel bir his. Herkese tavsiyem şudur, asla pes etmeyin."

Milli satranççı Kübra Öztürk: 'Satranç engelleri aşabilmemde yol haritası oldu'

Kaynak: AA

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