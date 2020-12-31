Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı! Kazanan numaralar canlı yayında açıklanıyor

Milli Piyango büyük ikramiyesi için geri sayım başladı. Milyonların beklediği yılbaşı çekilişi az önce başladı. Tam 100 milyon lira olan Milli Piyango'nun bu yıl ki büyük ikramiyesi, bir kişiye isabet edene kadar çekilmeye devam edecek. Çekilişler gün boyu Youtube kanalından ve millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

Milli Piyango sonuçları için heyecan dorukta. Bilet satışı saat 14:00 itibari ile son bulurken, yılbaşı özel çekilişi başladı.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ 14.30'DA BAŞLADI

Saat 14.30'da başlayan çekilişler gün boyu Youtube kanalından ve millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek.

10 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

3813252, 8216776

1 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

5529827, 3011373, 6215270, 8491366, 9927578, 6015846, 8209463, 7975438, 0878248, 1091609

120 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

9989608, 9226048, 9751643, 9986763, 7686590, 4482473, 6338587, 5787953, 4714334, 2309341, 3312378, 9499197, 5367672, 3612599, 8628569, 1149804, 4308593, 1259479, 6354870, 5308813, 3447800, 4860396, 8248960, 6352764, 6505152, 0786427, 9074687, 4031812, 3043636, 9186926

10 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0691011, 4001754, 5979616, 0512389, 1981937, 6087564, 5164794, 3014604, 8215939, 4743712, 9242476, 6460939, 0894591, 9973378, 9289810, 9899874, 0880807, 6441284, 5228109, 2915185, 6692569, 4399558, 5851982, 9861669, 9267039, 0928162, 0106598, 3402648, 8686639, 7722537, 6343481, 0982520, 5142621, 8824549, 1817607, 5885277, 8856005, 4938985, 9135344, 6552587, 1376436, 0337447, 9333522, 3718191, 7481420, 8853344, 1493282, 4342372, 2756377, 7861988, 1860949, 4701534, 5610241, 1003303, 4217450, 2692740, 1750484, 0869903, 2729157, 2638064, 5340214, 8749220, 8806311, 2275828, 2325717, 1460987, 3630314, 6202321, 8750392, 2955066, 6969682, 0206075, 5599555, 0553050, 1158652, 8211932, 7393495, 1065184, 9308903, 5393884, 0979843, 3930517, 0929389, 0290712, 5085054, 7092858, 0929604, 7137156, 5323128, 8970760, 6064002, 1146786, 6556644, 7028178, 4326654, 6024890, 8777482, 7758994, 2238384, 9405513

5 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

4814109, 5014089, 5024733, 5033310, 5036755, 5039054, 5134027, 5142877, 5269349, 5273667, 5343144, 5353755, 5366274, 5547646, 5573827, 5578986, 5588952, 5608858, 5637318, 5676786, 5736042, 5886160, 6043516, 6062663, 6113186, 6134714, 6141864, 6163466, 6192272, 6270583, 6294100, 6307073, 6441164, 6473045, 6598220, 6604382, 6614112, 6712418, 6715992, 6721769, 6773340, 6784022, 6862196, 6868570, 6875330, 6983267, 7021036, 7228475, 7250758, 7278627, 7317131, 7323640, 7365671, 7513568, 7552536, 7590540, 7598453, 7668484, 7689234, 7734711, 7778084, 7840515, 7941287, 8029979, 8030054, 8071834, 8136777, 8143449, 8185373, 8208946, 8225238, 8262645, 8300282, 8320190, 8403758, 8410699, 8420720, 8435398, 8470330, 8496208, 8600455, 8662322, 8762695, 8771885, 8847732, 8869260, 8883834, 8918929, 8933727, 8951308, 8992925, 9008270, 9032377, 9038629, 9114544, 9263321, 9311213, 9451737, 9464593, 9466949, 9502125, 9515979, 9547332, 9709801, 9779237, 9827433, 9880133, 9923625, 9943868, 9974242, 0054528, 0088099, 0114162, 0120602, 0147175, 0284497, 0354575, 0446093, 0450018, 0496527, 0520879, 0543397, 0576041, 0578848, 0590937, 0713871, 0714901, 0784503, 0786936, 1014552, 1026503, 1043593, 1063841, 1157117, 1345919, 1359249, 1459687, 1547575, 1584130, 1598362, 1677398, 1729822, 1775967, 1807011, 1824840, 1833479, 1873881, 1874973, 1880874, 1965783, 2007565, 2065509, 2113463, 2148445, 2173621, 2188790, 2240019, 2241904, 2306574, 2416124, 2430848, 2435156, 2469477, 2533602, 2564400, 2655324, 2672133, 2673558, 2904023, 2905146, 3044607, 3141336, 3147669, 3210518, 3287408, 3293200, 3486359, 3525852, 3526591, 3591595, 3599221, 3607765, 3682048, 3765126, 3771577, 3774787, 3935614, 4000983, 4205629, 4360705, 4402282, 4403852, 4486106, 4486419, 4500020, 4514241, 4522393, 4574408, 4612249, 4680712

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ 23.00'TE BAŞLAYACAK

Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23:00'da başlayacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm çekilişler canlı yayın ile Milli Piyango TV Youtube kanalından ve internet sitesinden ekranlara gelecek. Ayrıca saat 23:00'da gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi heyecanı Kanal D ve Teve 2 kanallından canlı yayınla ekranlarda olacak.

2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

BÜYÜK İKRAMİYE 100 MİLYON TL

Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlenmişti.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak.