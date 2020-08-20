Milli Piyango sorgulama nasıl yapılır? Mili Piyango kuralları nelerdir? Milli Piyango nasıl oynanır? Milli Piyango bilet sorgulama ekranı! Şans oyunu severlerin vazgeçilmez oyunlarından Milli Piyango hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Milli Piyango onayanlar Milli Piyango sorgulama nasıl yapılır, Mili Piyango kuralları nelerdir ve Milli Piyango nasıl oynanır konuları araştırıyor. İşte, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı!

Şansına güvenenlerin en çok oynadığı oyunlardan olan Milli Piyango hakkında Mili Piyango kuralları nelerdir, Milli Piyango nasıl oynanır gibi konular araştırılıyor. Peki, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı nedir? Milli Piyango sorgulama nasıl yapılır?

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Nasıl Kazanırım?

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.

Biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

• Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

• Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

MİLLİ PİYANGO KURALLARI

Milli Piyango'yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatlarımız:

Normal Çekilişlerde:

Tam Bilet: 30 TL

Yarım Bilet: 15 TL

Çeyrek Bilet: 7,5 TL

Özel Çekilişlerde:

Tam Bilet: 50 TL

Yarım Bilet: 25 TL

Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Peki, çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29'u

Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim

Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık

Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir

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MİLLİ PİYANGO SÖZLÜĞÜ:

Amorti:

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Düz Seri:

Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Karışık Seri:

Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Çapraz Seri:

Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.

Hamiline Ait Olma:

Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi, ikramiye almaya hak kazanır.

Bayi Ödeme Yetkisi:

Milli Piyango oyunları sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır.

Sayısal Oyunlar:

Çevrimiçi (On-Line) sistem ile Milli Piyango sayısal oyun bayiinde bulunan terminalden üretilen biletle oynanıp, çekilişi yapılan şans oyunları.

Sen Seç:

Talep edildiğinde Milli Piyango sayısal oyun bayi terminalinden, kupon doldurmadan rakamların sistemce rastlantısal olarak üretilmesine dayanan sayısal oyun bilet türü.

Çoklu Çekiliş:

Ardışık olarak iki, üç veya en fazla dört çekilişe kadar geçerli olması seçilmiş sayısal oyun bileti. Sen-seç olarak üretilen bilette de çoklu çekiliş seçimi yapılabilir.

Kazı-Kazan:

Bastırılan bilet, kart, kupon vb. gibi özel bölümlerinin kazınması ya da açılması ile belirli kurallara göre şekil, resim, motif, tutar, rakam ve benzerlerinin bulunmasına dayalı ikramiye kazandıran talih oyunu. Milli Piyango İdaresinin Hemen-Kazan oyunu halk arasında kazı kazan olarak biliniyor.