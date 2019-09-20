Milli Piyango sorgulama: 19 Eylül Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

20.09.2019 08:17

19 Eylül Milli Piyango çekilişi sonuçları belli oldu. Canlı yayında yapılan çekilişte 3 milyon ile 10 bin lirayı kazanan biletin numaraları ile ve amorti sayıları belirlendi. Yapılan 19 Eylül Milli Piyango çekilişi sonuçlarına göre büyük ikramiye yine çeyrek bilete çıktı. Ve biletlerin iki tanesi de satılmayan bilet olduğu tespit edildi. İşte 19 Eylül Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi ve Milli Piyango bilet sorgulama...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA



Milli Piyango çekilişi için siz de şansını denediyseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 19-09-2019 tarihini seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 19 Eylül 2019 Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

19 EYLÜL MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI



19-09-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , İZMİR-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

090745

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

568988

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

020937 054064 081822 094741 176184 192351

195807 394741 530142 551060

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

002661 047201 051022 077824 086189 098691

112112 121096 126551 152512 181465 192910

226343 231654 233793 247603 440504 442569

449272 456130

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

07284 12445 18429 31061 32652 33094

38010 38761 44193 45914 48890 50000

52842 67949 77144 78466 82161 85259

88325 97651

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0170 0633 1184 2812 2953 3607

3770 4426 5060 6167 6732 9065

9160 9619 9990

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

068 088 273 382 447 632

727 768 777 853

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

26 32 40 43 55 58

74 81

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

1 9

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

000745 010745 020745 030745 040745 050745

060745 070745 080745 090045 090145 090245

090345 090445 090545 090645 090705 090715

090725 090735 090740 090741 090742 090743

090744 090746 090747 090748 090749 090755

090765 090775 090785 090795 090845 090945

091745 092745 093745 094745 095745 096745

097745 098745 099745 190745 290745 390745

490745 590745

KAZANILAN İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Baş bayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.