Bilette yaptığı hatayla bir kenti ayağa kaldıran Milli Piyango geri adım attı: Çıldır Gölü Ardahan'a aittir

Milli Piyango, 9 Ocak'ta çekilişi yapılacak olan biletine "Çıldır Gölü Kars" yazılmasına Ardahanlıların gösterdiği tepki üzerine hatasını kabul ederek sosyal medya hesaplarından yeni bir video paylaştı. Videoda Çıldır Gölü'nün Ardahan'a ait olduğu vurgusu yapıldı.

Milli Piyango'nun biletlerinin üzerine Çıldır Gölü görseli ile birlikte "Çıldır Gölü Kars" yazısına Ardahanlıların gösterdiği ortak tepki sonuç getirdi.

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, AK Partili Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ve Sivil Toplum Örgütleri'nin (STÖ) Milli Piyango'ya ortak tepkileri sonrası Milli Piyango bu kez sosyal medya hesaplarından yayınlandığı yeni bir video ile Çıldır Gölü'nün Ardahan'a ait olduğunu anlattı.

HER YIL ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Kış turizmi açısından Ardahan için önemli bir yere sahip olan Çıldır Gölü, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

BELEDİYE BAŞKANI DEMİR: ARDAHANLILARI ÜZEN HATADAN GERİ DÖNÜN

Milli Piyango'nun bilet hatasına AK Parti ve CHP'den tepkiler yükselmişti. CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir "Biz buradan Milli Piyango'nun bu büyük hatasından yanılgısından Ardahanlıları üzen hatasından geri dönmesini ve telafi edecek kendi kurumsal kimliklerine yakışır bir organizasyon yapmalarını istiyoruz" sözleri ile hatanın düzeltilmesini isterken, AK Partili Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ise "Ardahan'ın yok sayılmasını şiddetle kınıyorum. Bu gölün yüzde 55'i Ardahan'a aittir. Türkiye Varlık Fonu ve Demirören Grubunu şiddetle kınıyorum yazıklar olsun" şeklinde tepki göstermişti.