Milli Parklar'dan Yahyalı Belediyesi'ne ziyaret
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Milli Parklar'dan Yahyalı Belediyesi'ne ziyaret

Milli Parklar'dan Yahyalı Belediyesi'ne ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürü Harun Dindar, Yahyalı Milli Parklar şefi Murat Akkaya, Yahyalı Orman İşletme Şefleri Ufuk Bulut, Alper Aköz ve Orman muhafaza memuru Uğur Kara Yahyalı Belediye Başkanı Sayın Esat Öztürk'ü ziyaret ederek Kontrol altına alınan Ulupınar...

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürü Harun Dindar, Yahyalı Milli Parklar şefi Murat Akkaya, Yahyalı Orman İşletme Şefleri Ufuk Bulut, Alper Aköz ve Orman muhafaza memuru Uğur Kara Yahyalı Belediye Başkanı Sayın Esat Öztürk'ü ziyaret ederek Kontrol altına alınan Ulupınar ve Kapuzbaşı bölgesinde gerçekleşen yangında Yahyalı Belediyesinin vermiş olduğu destekler için teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Öztürk konuşmasında; "Öncelikle Milli Parklarımıza ve Orman Bölge Müdürlüğümüze, orman teşkilatımıza ve bölge insanlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yangın söndürme çabalarınızdan dolayı bütün itfaiye ekiplerimize, milli parklar ekibine ve bölge insanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Yangın anında Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız, Yahyalı Belediyemiz, jandarma teşkilatımız hızlı bir şekilde destek verdi. El birliği ile Allah'a çok şükür yangını söndürdük. Ormanda yanan alanların tekrar ağaçlandırması için belediye olarak bizler de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ülkemiz ve ilçemizdeki yangından dolayı bir kez daha bütün vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun diliyorum. Bu vesile ile Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine sabırlar diliyorum. Devletimiz bizlerin her zaman yanındadır. Milli parklar olarak ilçemiz en önemli alanlara sahiptir. Kapuzbaşı şelalesi ve Aladağlar milli parkı Gerçekten ülkemizdeki önemli bölgelerdendir. Bizlerde yerel yönetimler olarak milli parklarımıza gereken desteği her zaman vereceğiz. Bu güzel ilçemizde bu güzellikleri koruyarak diğer nesillere aktaracağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Milli Parklar'dan Yahyalı Belediyesi'ne ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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