Milli Mücadele'nin İlk Adımı Tütün İskelesi'nde Ziyaretçi Yoğunluğu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında ayak bastığı Tütün İskelesi'ne ziyaretçilerin ilgisi sürüyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ne katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile muhalefet partilerinin genel başkanları, Tütün İskelesi'nde birlikte fotoğraf çektirmişti.

19 Mayıs 1919'un 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelenler de Atatürk ve 18 silah arkadaşının bal mumu heykelinin bulunduğu Tütün İskelesi'nde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

20 yaşındaki öğrenci Ramazan Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurtuluş Mücadelesi'nin 100. Yılı etkinlikleri için Samsun'a geldiklerini söyledi.

Kentin güzel etkinliklere ev sahipliği yaptığını belirten Karakaş, "Burada birçok etkinliğe katıldık. 1919 metre ay yıldızlı bayrağımızı taşıdık. Bugün de Tütün İskelesi'nde arkadaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdik." dedi.

Aydın'dan gelen Necdet Yılmaz, kurtuluş meşalesinin yandığı Samsun'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İstanbul'dan gelen İlker Taşçı da Milli Mücadele'nin başlamasının 100. yılında güzel duygular yaşadığını vurgulayarak, kentte birçok yeri gezdikten sonra Tütün İskelesi'nde hatıra fotoğrafı çektirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA