Milli Karateci Enes Erkan Genç Sporcularla Buluştu

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli karateci Enes Erkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Şampiyonların İzinde" projesi kapsamında Sakaryalı genç sporcularla buluştu.

Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa katılan Enes, bilgi ve birikimini geleceğin yıldız adaylarıyla paylaştı. Buluşmada soruları da yanıtlayan Enes, sporculara branşıyla ilgili bazı teknik ve taktik hareketler gösterdi.

Milli sporcu Enes, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, bu programın karate branşında yapılması için Sakarya'yı uygun gördüğünü söyledi.

Sporcularla bir araya geldiklerini belirten Enes, "Arkadaşlarımıza, spora başlama hikayemi ve başarılara ne şartlarda ulaştığımı paylaştım. Ben eminim ki, Türkiye ve Sakarya'dan birçok başarılı karateci çıkacaktır. Bizim kırdığımız rekorları onlar kıracaktır. Bundan şüphem yok başarma arzusunu hepsinin gözlerinde gördüm. Yılmadan çalışarak bir yerlere gelebileceklerini aktarmaya çalıştım. Hiçbir zaman küsmeden daha da çok çalışarak, hırslanarak başarıya ulaşabileceklerini genç kardeşlerimize aktardım." ifadesini kullandı.

Program sonunda, karate branşında başarılı olan sporculara madalya verildi.