Milli elektrikli trenin gövde üretimleri yapılmaya başlanıldı

11.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:26

TÜVASAŞ'ı ziyaret eden Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, alüminyum gövdeli milli elektrikli tren setleri üretilmeye başlanıldığı belirterek, 225 kilometre hıza ulaşacak elektrikli tren setleri projesinin de bitmek üzere olduğunu ve üretimine başlanacağını müjdeledi.



2013 yılında alınan karar ile Milli Elektrikli Tren Setlerini üretmek için görevlendirilen Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ), yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi. Bu kapsamda Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı Nurullah Albayrak da TÜVASAŞ'ı ziyaret etti. Ziyarette Kahveci, TÜVASAŞ'ta tren setlerinin alüminyum gövdelerinin üretileceği tesisin inşaatının tamamlandığını belirtti. Kahveci ayrıca, TÜVASAŞ'ın görevlendirildiği projenin yanı sıra 225 kilometre hızında çalıştırılacak olan elektrikli tren setlerinin proje çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu açıkladı.



TÜVASAŞ Sakarya'nın göz bebeği, Türkiye'nin mihenk taşıdır



Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı Nurullah Albayrak ise yaptığı açıklamada, "Milli tren ve diğer taraftan da yüksek hızlı tren setlerinin prototiplerinin üretileceği olması bizler için çok önemli ve gurur vericidir. TÜVASAŞ hem gerçekten Sakarya'nın göz bebeği aynı zamanda Türkiye'nin bir mihenk taşıdır. Bu noktada 3 bağlı ortaklığımız TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜVASAŞ çok önemlidir, bunlar 3 kardeştir" dedi.



Milli trenin gövde üretimlerinin yapılmaya başlandığını görmek bizi mutlu etti



Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise, "TÜVASAŞ 2013 yılında devletimizin aldığı bir karar ile Milli Elektrikli Tren Setleri üretilmesiyle görevlendirilmiş. Yaptığımız ziyaret esnasında tren setlerinin alüminyum gövdelerinin üretileceği tesisin inşaatının tamamlandığını, tesiste kullanılacak modern robotik tezgahların tamamının yerli ve milli olarak temin edildiğini ve böylece ülkemizde daha önceden hiç kullanılmamış olan alüminyum gövdeli araç üretim teknolojisinin TÜVASAŞ'ın oluşturduğunu hep beraber gördük. Üretilecek olan bu gövdelerin kullanacağı ve boyanacağı yoğun emek ve çabayla kurulan bu tesislerde yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretileceği ve milli trenimizin gövde üretimlerinin yapılmaya başlandığını da görmek ayrıca bizleri mutlu etti. 160 kilometre hıza sahip alüminyum gövdeli elektrikli tren setlerinin üretilmeye başlandığını ve üretim faaliyetlerinin hızlı bir şekilde sürdürülmekte olduğuna hep beraber şahit olduk" diye konuştu.



225 kilometre hızında çalıştırılacak elektrikli setlerinin proje çalışması başladı



Kahveci, "Bizleri mutlu eden diğer bir gelişme ise TÜVASAŞ'ın bundan sonra üreteceği tüm araçlarda kullanacağı malzemelerin tamamen yerli ve milli imkanlarla temin etmeyi kendisine ilke edinmesidir. Edinilen tecrübeler ile 160 kilometre hızın ardından 225 kilometre hızında çalıştırılacak elektrikli tren setlerinin proje çalışmalarının başlaması bizleri gururlandırmıştır ve heyecanımızı bir kat daha artırmıştır. TÜVASAŞ'ın bu potansiyelinin daha da geliştirilmesi, yüksek teknolojili araçların tasarlanması ve üretime geçebilmesi için daha fazla siparişlerle desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Yapılan bu atılımlar ile yüksek hızlı trenler, metro araçları, hafif raylı sistem araçları da artık burada üretilebilecek durumdadır" şeklinde konuştu.



Milli ve yerli üretim konusunda üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız



Bir başarı hikayesinin yazıldığını ve bu hikayenin hüsranla sonuçlanmaması için gerekli mercilerin meseleye sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Kahveci, "Burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum; burada bir başarı hikayesi yazılıyor. Bu hikaye, temenni ederim ki hüsranla sonuçlanmasın. Devlet yöneticileri, ülke yöneticileri, siyasetçiler, sivil toplum örgütleri bu meseleye sahip çıksın. Milli bir değer var, milli bir katma değer oluşturuyoruz; belki ilerleyen süreçte Dünya pazarlarında ciddi bir yer bulacak ve Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacak, istihdama katkı sağlayacak ve aynı zamanda belki cari açığın kapatılmasında önemli bir vazife edinecek. Bugün gördük ki, hakikaten Türk insanı isterse, irade koyarsa ciddi başarılara imza atabilir. Yeter ki siz bu konuda destek sağlayın, yeter ki Türk mühendisi, Türk işçisini, Türk memurunun önünü açın, biz hedefe ulaşmakta hiçbir güçlük çekmeyiz. Bu konuda buradan Türkiye KAMU-SEN olarak şunu ifade ediyorum; milli, yerli üretim konusunda üzerimize düşen ne görev varsa hem Sakarya hem de Türkiye genelinde her türlü desteği vermeye biz hazırız" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA