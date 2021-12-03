Son dakika haberleri! Milli Eğitim Şurası'nda 128 maddede tavsiye kararı alındı

Milli Eğitim Şurası'nda 128 maddede tavsiye kararı alındı

MİLLİ eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere 7 yıl aranın ardından toplanan 20'nci Milli Eğitim Şurası'nda 128 maddede tavsiye kararı alındı. Bakan Mahmut Özer, "Bu kararları, Milli Eğitim Bakanı olarak emanet olarak alıyorum. Sizleri temin ederim ki burada alınan kararlar ister oy birliği ile ister oy çokluğu ile olsun bu kararların bire bir takipçisi olacağım" dedi.

Bakan Özer başkanlığında toplanan Şura Genel Kurulu'nda, özel ihtisas komisyonlarında görüşülen 124 madde ile genel kurula sunulan 4 yeni önerinin oylaması yapıldı. Oylama sonucu yeni 4 maddenin daha kabul edilmesiyle birlikte toplam 128 madde, 20'ncı Milli Eğitim Şurası tavsiye kararı olarak kayıtlara geçti. Şuranın kapanış konuşmasını yapan Bakan Özer, şunları söyledi:

Bakan Özer, 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın verimli geçtiğini söyleyerek, "Belki de hep birlikte tarih yazacağız. Şuraları biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak kendimize tehdit olarak değil, yol gösterici rehber olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.