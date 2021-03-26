Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Arnavutluk Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kuşi ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Arnavutluk Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Evis Kuşi ile başkent Tiran'da görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Arnavutluk Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Evis Kuşi ile başkent Tiran'da görüştü.

Bakan Selçuk, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, mevkidaşı Kuşi'nin davetlisi olarak burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek ocak ayında Kuşi'nin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve bu ziyarette, eğitim alanında yeni iş birliği anlaşması imzalandığını anımsattı.

İş birliğinin daha da güçlenmesi, çalışma gruplarının oluşturulması ve sürdürülebilir yapıların kurulabilmesi için nazik davetinden dolayı mevkidaşına teşekkür eden Selçuk, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de ülkeler arasında ocak ayında başlatılan eğitim iş birliği çalışmalarıyla ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Selçuk, Arnavut mevkidaşı Kuşi ile Asım Vokshi Yabancı Diller Lisesi ve Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulunu da ziyaret edeceklerini belirterek bu ziyaret çerçevesinde Arnavut makamlarının Türkçe dil öğretimine verdiği önemi yakından görme fırsatı da bulduklarını kaydetti.

Türkçenin ve Arnavutçanın seçmeli ders olarak öğretilmesinin iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine olan inancını dile getiren Selçuk, bu kapsamda Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) çalışmalarının önemine dikkati çekti.

Kuşi, Türkiye'nin destekleri için teşekkür etti

Bakan Kuşi de ziyareti, eğitim alanında iş birliğinin derinleştirilmesi ve diğer alanlarda da iş birliğinin güçlendirilmesi için önemli bir adım olarak gördüklerini belirterek mevkidaşı ve beraberindeki heyetle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Kuşi, Türkiye'nin Arnavutluk'a başta eğitim alanında Arnavut öğrencilere verilen burslar ve birçok eğitim kurumunun restorasyonu olmak üzere diğer alanlarda verdiği desteklerden dolayı da teşekkür etti.

Görüşmede özellikle 6 Ocak'ta Ankara'da imzaladıkları iş birliği anlaşmasının uygulanması konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Kuşi, "Bu anlaşma, eğitim alanındaki iş birliğimizin güçlendirilmesi için iyi bir işaret. Şimdi biz tüm yasal süreçleri tamamladık ve uygulanmasına hemen başlamaya hazırız." dedi.

Türkiye'deki okullarda Arnavutçanın müfredata dahil edilmesine teşekkür eden Kuşi, Türkiye'deki yeni ve eski Arnavut diasporasının iki ülke arasında bir köprü görevi gördüğünü ve yeni nesillerin Arnavutça öğrenmesine verilen katkıyı takdirle karşıladığını söyledi.

Ankara'da imzalanan anlaşma kapsamında, Arnavutluk'taki okulların Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak öğretilmesi noktasındaki taleplerini değerlendireceklerini vurgulayan Kuşi, bu kapsamda pilot program duyuracaklarını bildirdi.

Arnavut öğrencilere sağladığı burs imkanları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür eden Kuşi, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın Ankara ziyaretinde konuşulduğu üzere İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) bir şubesinin Arnavutluk'ta açılmasını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Kuşi, eğitim alanında tüm seviyelerde iş birliğinin yoğunlaştırılması noktasında anlaştıklarını, iki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda gelişmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Olsi Shehu