MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖZER, "TÜRK DRONE FESTİVALİ" OYLAMASINA KATILDI - Haberler
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖZER, "TÜRK DRONE FESTİVALİ" OYLAMASINA KATILDI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖZER,
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakan Özer, "tarih" kategorisinde Burak Altıparmak'ın "Adıyaman", "İnanç" kategorisinde, Cumhur Büyükbaş'ın "Mardin", "Su" kategorisinde, Sergı Hernandez Lopez'in "Antalya" ve "Sağlık" kategorisinde, Valadımır Metıvıer'in "Sivas" videolarına oy verdi.

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ADIYAMAN (Habermetre) - Bakan Özer, "tarih" kategorisinde Burak Altıparmak'ın "Adıyaman", "İnanç" kategorisinde, Cumhur Büyükbaş'ın "Mardin", "Su" kategorisinde, Sergı Hernandez Lopez'in "Antalya" ve "Sağlık" kategorisinde, Valadımır Metıvıer'in "Sivas" videolarına oy verdi.

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