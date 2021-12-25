MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖZER, "TÜRK DRONE FESTİVALİ" OYLAMASINA KATILDI
Bakan Özer, "tarih" kategorisinde Burak Altıparmak'ın "Adıyaman", "İnanç" kategorisinde, Cumhur Büyükbaş'ın "Mardin", "Su" kategorisinde, Sergı Hernandez Lopez'in "Antalya" ve "Sağlık" kategorisinde, Valadımır Metıvıer'in "Sivas" videolarına oy verdi.
ADIYAMAN (Habermetre) - Bakan Özer, "tarih" kategorisinde Burak Altıparmak'ın "Adıyaman", "İnanç" kategorisinde, Cumhur Büyükbaş'ın "Mardin", "Su" kategorisinde, Sergı Hernandez Lopez'in "Antalya" ve "Sağlık" kategorisinde, Valadımır Metıvıer'in "Sivas" videolarına oy verdi.
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