Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Korona virüs vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiç bir okulumuz bulunmamaktadır' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Korona virüs vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiç bir okulumuz bulunmamaktadır"

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Korona virüs vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiç bir okulumuz bulunmamaktadır" - Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitim değerlendirme toplantısı için Diyarbakır'da Bakan Mahmut Özer: "17 bin 320 okulun tüm sınıflarına yüz yüze eğitim...

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Korona virüs vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiç bir okulumuz bulunmamaktadır"

- Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitim değerlendirme toplantısı için Diyarbakır'da

Bakan Mahmut Özer :

"17 bin 320 okulun tüm sınıflarına yüz yüze eğitim yapılmaktadır"

DİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim değerlendirme toplantısı için geldiği Diyarbakır'da eğitim sorunlarının masaya yatırıldığı toplantının ardından yaptığı açıklamada korona virüs vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen hiç bir okullarının bulunmadığını söyledi.

Diyarbakır Valiliğinde Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla basına kapalı bir toplantı düzenleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplantı çıkışında değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, tüm tedbirleri aldıklarını ve yüz yüze eğitimde kararlı oldukları vurgusu yaptı. Bakan Özer, "Bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulu üyeleriyle belirlemiş olduğumuz her hangi bir vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. 71 bin 320 okulumuzdan hiçbir okulumuzun sınıfları yüz yüze eğitime ara vermemiştir. Elbette yüz yüze ara veren sınıflarımız vardır. O süreç de sağlık bakanlığımızla belirlemiş olduğumuz kriterler ile ilerlemektedir" dedi.

"Diyarbakır'da yaklaşık 19 bin sınıfımız bulunmaktadır"

Diyarbakır'da yüz yüze eğitimle ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Özer, 21 sınıfta vaka veya yakın temastan dolayı yüz yüze eğitime ara verildiğini ve bunların da canlı sınıflarla telafi edildiğini söyledi. Bakan Özer, "Diyarbakır'da yaklaşık 19 bin sınıfımız bulunmakta sadece 21 sınıfımızda bir vaka veya yakın temastan dolayı yüz yüze ara verilmiş bulunmaktadır. Bu sene okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme iradesinden dolayı covit vakası nedeniyle yüz yüze ara veren tüm sınıflarımızda ilk kez canlı sınıf uygulaması yapılıyor. Bu sınıflarımızda ihtiyaç duyan öğrencilerimize valilik kanalıyla tabletleri ulaştırılmaktadır. Sonuç olarak kurallara riayet ettiğimiz zaman tüm vatandaşlarımızla birlikte çıktığımız bu yolda başarılı bir şekilde süreci nihayetlendireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Bakan Özer'den velilere çağrı

Konuşmasında velilere okul dışı ortamlarda da duyarlılık çağrısı yapan Bakan Özer, şunları söyledi:

"Sadece okullarda değil, okul dışı ortamlarda da sağlık bakanlığının belirlediği kriterlere uymamız gerçekten çok büyük öneme sahiptir. Buradan bir kez daha vatandaşlarımıza okul dışı ortamlarda sağlık kurallarına uymaları çağrısında bulunuyorum. Diyarbakır'da hem covit salgını önlemi süreci içerisinde eğitimin nasıl yürüdüğü, alınması gereken önlemleri değerlendireceğiz. Biliyorsunuz Diyarbakır milli eğitim bakanlığı olarak en fazla yatırım yaptığımız illerden biridir. Diyarbakır'da eğitimin kalitesini nasıl artırabiliriz, nasıl yatırımlarımızın çeşitliliğini arttırabiliriz, ilave yatırımlar nasıl yapabiliriz bunları birlikte değerlendirme imkanımız olacak. Diyarbakır çok şanslı hakikaten eğitim gönüllüsü bir valimiz var. Özellikle mesleki eğitimle ilgili çok ciddi projeleri var".

Milli Eğitim Bakanı Özer: Korona virüs vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiç bir okulumuz bulunmamaktadır

Milli Eğitim Bakanı Özer: Korona virüs vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiç bir okulumuz bulunmamaktadır

Milli Eğitim Bakanı Özer: Korona virüs vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiç bir okulumuz bulunmamaktadır

Milli Eğitim Bakanı Özer:
İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Son Dakika Haberleri
Milli Eğitim Şurası, 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor! Gündemde 3 önemli konu var

Milli Eğitim Şurası, 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor! Gündemde 3 önemli konu var
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Fahrettin Koca Diego
Magazin Göksel Kylie Jenner Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Diego Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Korona virüs vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiç bir okulumuz bulunmamaktadır' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 22:47:35. #1.12#