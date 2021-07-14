Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Bursa'da mesleki eğitim temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bursa'da mesleki eğitimde üretim kapasitesinin son üç yılda 3,5 kat arttığını belirterek, "2021 yılında Bursa'da, bu kapsamda üretim miktarını 40 milyon liraya çıkartmayı, yani bir önceki yıla göre üretim kapasitesini yüzde 100 artırmayı hedefliyoruz.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bursa'da mesleki eğitimde üretim kapasitesinin son üç yılda 3,5 kat arttığını belirterek, "2021 yılında Bursa'da, bu kapsamda üretim miktarını 40 milyon liraya çıkartmayı, yani bir önceki yıla göre üretim kapasitesini yüzde 100 artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Özer, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, ilçe milli eğitim müdürleri ve mesleki eğitim kurumlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, mesleki eğitim konusunda değerlendirmelerde bulunan Özer, Bursa'nın bu alanda Türkiye'de ilk 3'te yer almasını hedeflediklerini aktardı.

Yeni hedefler doğrultusunda Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde atölye ve laboratuvar altyapısının sektör temsilcileri ile güncelleneceğini bildiren Özer, şöyle devam etti:

"Bursa Valimiz Yakup Canbolat ile Bursa'nın mesleki eğitimde yeni hedeflerine ulaşabilmesi için atılacak adımları ayrıntılı olarak değerlendirdik. Bir taraftan mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında üretimi yüzde 100 artırmayı hedeflerken diğer taraftan özellikle mesleki eğitim merkezlerini yaygınlaştırmayı ve buradaki öğrenci sayısını yüzde 300 artırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte mesleki eğitim okullarımızın altyapısının tamamını güncelleyeceğiz. Valimiz, ilde bir koordinasyon birimi kurarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, sanayici ve sektör temsilcileri birlikte yeni hedefler doğrultusunda altyapı ihtiyaçlarını birlikte değerlendirecekler. Bakanlık olarak bizler de her türlü desteği sağlayacağız. Bursa'da mesleki eğitimde yeni hedefimize rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyoruz."

Bursa'da Ar-Ge merkezlerinin projelerine 7 milyon lira finansman desteği

Mahmut Özer, Bursa'da mesleki eğitimi güçlendirmek için her türlü desteği sağladıklarını, sektörle iş birliğinin giderek büyüdüğünü duyurdu.

Bursa'da mesleki eğitimi, iş gücü piyasasının talepleri doğrultusunda istihdam öncelikli olarak yeniden yapılandırdıklarına değinen Özer, şunları söyledi:

"Bursa'da uygulamalı eğitim için çok önemli olan döner sermaye kapsamında yapılan üretim miktarı da oldukça arttı. Örneğin, döner sermaye kapsamında Bursa'da mesleki eğitim okullarımızda yapılan üretimden elde edilen gelir, 2017 yılında 5,6 milyon lira iken bu miktar 2020 yılında 19,8 milyon liraya yükseldi. Yani Bursa'da mesleki eğitimde üretim kapasitesi son üç yılda 3,5 kat arttı. 2021 yılında Bursa'da, bu kapsamda üretim miktarını 40 milyon liraya çıkartmayı, yani bir önceki yıla göre üretim kapasitesini yüzde 100 artırmayı hedefliyoruz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde mesleki eğitimin üretim kapasitesini, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçirdiklerini anlatan Özer, ihtiyaç duyulan tüm ürünlerin Bursa'da üretilebildiğini belirterek, bunun da kentte mesleki eğitimin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Mesleki eğitimde patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini artırmak için 45 Ar-Ge merkezi kurduklarını dile getiren Özer, "Bu kapsamda Bursa'da da alanında güçlü meslek okullarımızda 4 Ar-Ge merkezi kurduk. Ar-Ge merkezlerimizin 2021 yılı birinci dönem proje başvuru değerlendirmeleri sonuçlandı. Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bulunan Ar-Ge merkezlerimizin projeleri kabul edildi ve projelere yaklaşık 7 milyon lira finansman desteği sağlandı." diye konuştu.

Çalışmalara desteklerinden dolayı Vali Yakup Canbolat'a, süreçte aktif bir şekilde yer alacak oda başkanlarına, hayırseverlere, paydaşlara, sektör temsilcilerine teşekkür eden Özer, süreçleri yürüten İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve çalışma arkadaşlarını başarılarından dolayı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir