Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Adana'da incelemelerde bulundu

ALADAĞ, ADANA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Adana'nın Aladağ ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Bilgili, Aladağ Kaymakamı Berker Çırak ve Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'i makamında ziyaret etti, Çırak ve Akgedik'ten bilgi aldı.

Atatürk İlkokulu'nda robotik kodlama sınıfı açılışını yapan Bilgili, Sanko Aladağ Anadolu Lisesi ve Atatürk Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri

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