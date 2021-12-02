'Milli Deniz Topu'nun test atışı başarıyla tamamlandı

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) bünyesinde, kamu-özel sektör iş birliğiyle üretilen ' Milli Deniz Topu'nun test atışı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 'Ateş serbest' talimatının ardından başarıyla yapıldı. Akar, "MKE'nin sermayesinin tamamı Hazine'ye ait. Bunun dışında buradaki bütün denetim, kontrol hepsi de bakanlığımıza ait" dedi.

Bakan Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile 76/62 mm 'Milli Deniz Topu'nun test atışı için Konya'daki Karapınar Atış Alanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video mesaj gönderdiği törende konuşan Bakan Akar, 'Milli Deniz Topu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Akar tarafından verilen 'Ateş serbest' talimatı ile 'Milli Deniz Topu'nun test atışı yapıldı. Başarıyla yapılan atışın ardından Akar ve TSK komuta kademesi, hatıra fotoğrafı çektirdi. MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, 'Milli Deniz Topu' ile yapılan ilk atışın boş kovanını Bakan Akar'a hediye etti.

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