Milli boksör Malkan'ın annesi, oğlunun müsabakasını heyecandan izleyemedi
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Milli boksör Malkan'ın annesi, oğlunun müsabakasını heyecandan izleyemedi

Milli boksör Malkan'ın annesi, oğlunun müsabakasını heyecandan izleyemedi
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Güncel

TOKYO 2020 Olimpiyatları'nda 81 kiloda Türkiye'yi temsil eden, Ağrılı milli boksör Bayram Malkan'ın annesi Tülay Malkan, oğlunun çeyrek final maçını heyecandan izleyemedi.

TOKYO 2020 Olimpiyatları'nda 81 kiloda Türkiye'yi temsil eden, Ağrılı milli boksör Bayram Malkan'ın annesi Tülay Malkan, oğlunun çeyrek final maçını heyecandan izleyemedi. Oğlunun maç sonunda Azerbaycanlı rakibi Alfonso Dominguez'e yenilmesini değerlendiren Malkan, "Buruk sevinç yaşıyoruz ama hayırlısı buymuş" dedi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda, boks branşında 81 kiloda Türkiye'yi temsil eden Bayram Malkan, çeyrek final maçında, Azerbaycanlı Alfonso Dominguez'le karşılaştı. Malkan'ın çeyrek finaldeki maçını Ağrı'daki ailesi, televizyondan izledi. Anne Tülay ile baba Yasin Malkan, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve Bayram Malkan'ın antrenörü Volkan Sarı, ellerinde Türk bayraklarıyla dua ederek maç anını bekledi. Maçın başlamasıyla birlikte heyecanlanan anne Malkan, mutfağa giderken baba Malkan da evdekilerle oğlunun başarısı için dua etti. Zorlu geçen çeyrek final mücadelesini kaybeden Bayram Malkan, olimpiyatlara veda ederken, maç boyunca mutfaktan çıkmayan Tülay Malkan, sonucu öğrenince üzüldü. Oğlu ile gurur duyduğunu söyleyen Malkan, "Buruk sevinç yaşıyoruz ama hayırlısı buymuş" dedi. 

Çok üzgün olduklarını dile getiren Yasin Malkan ise "Gerçekten çok üzüldük ama turnuvada ülkemizi temsil etmesi de büyük bir şereftir. Kısmet ve nasibinde ne varsa onu gördü. Canı sağ olsun. Yaşı daha genç. Hocası ve bizler her zaman arkasındayız. Her zaman kapasitesi olan bir sporcudur. Demek ki hayırlısı buymuş" diye konuştu.

Aileyi tebrik eden Spor Şube Müdürü Cemil Budak da Bayram Malkan'ın davranışları ve başarısı ile her zaman örnek sporcu olduğunu belirtti.


Milli boksör Malkan'ın annesi, oğlunun müsabakasını heyecandan izleyemedi
Milli boksör Malkan'ın annesi, oğlunun müsabakasını heyecandan izleyemedi
Milli boksör Malkan'ın annesi, oğlunun müsabakasını heyecandan izleyemedi
Milli boksör Malkan'ın annesi, oğlunun müsabakasını heyecandan izleyemedi
Milli boksör Malkan'ın annesi, oğlunun müsabakasını heyecandan izleyemedi
Milli boksör Malkan'ın annesi, oğlunun müsabakasını heyecandan izleyemedi
Milli boksör Malkan'ın annesi, oğlunun müsabakasını heyecandan izleyemedi
Milli boksör Malkan'ın annesi, oğlunun müsabakasını heyecandan izleyemedi
Milli boksör Malkan'ın annesi, oğlunun müsabakasını heyecandan izleyemedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir

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