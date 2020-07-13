Milli atlet Meryem Bekmez'in hedefi olimpiyatlarda altın madalya
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli atlet Meryem Bekmez'in hedefi olimpiyatlarda altın madalya

Diyarbakırlı milli atlet Meryem Bekmez, 2021 yılında Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda madalya kazanmayı arzuluyor.

13.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:13

Diyarbakırlı milli atlet Meryem Bekmez, 2021 yılında Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda madalya kazanmayı arzuluyor.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı kırsal bir mahallede oturan 19 yaşındaki Meryem Bekmez, atletizmde yürüyüş dalında elde ettiği başarılarla göz dolduruyor.

Bekmez, daha 13 yaşındayken okulda yapılan atletizm seçmelerinde antrenör Çetin Arslan sayesinde bu sporla tanıştı. Antrenörünün desteğiyle 6 yılda sayısız başarılara imza atan Bekmez, geçen sürede Diyarbakır ve Türkiye'nin de gururu olmayı başardı.

2015'te Çekya'da düzenlenen yarışmada Avrupa birincisi, 2016'da Belarus Salon Şampiyonu, 2016'da Avrupa Yıldızlar Şampiyonu, 2017'de Avrupa Şampiyonu, 2017'de dünya ikinciliği, 2018'de dünya üçüncülüğü, 2019'da Avrupa Gençler Şampiyonluğu elde eden Bekmez, Tiflis'te 2016'da Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda kaydettiği 22: 50.22'lik 5 bin metre pist yürüyüşü derecesiyle Yeliz Ay'a ait 12 yıllık Türkiye rekorunu kırmayı başardı.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi atletizmde yürüyüş dalında temsil edecek olan milli sporcu Bekmez, Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü Seyrantepe Spor Kompleksindeki atletizm sahasında çalışmalarına sıkı şekilde devam ediyor.

Pandemi dolayısıyla evde çalıştı

Türkiye'de düzenlenen yarışmalarda sayısız dereceler elde eden 12. sınıf öğrencisi Bekmez, aldığı başarılarla 2021'de Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan 9 sporcu arasında yer aldı.

Meryem Bekmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde antremanlarına ara vermeden evde çalışmaya devam ettiğini, ardından sağlanan imkanla artık tesiste çalıştığını aktararak, "Şimdiye kadar katıldığım bütün turnuvalardan madalya ile döndüm. Çok gurur verici. Madalya almadan dönseydim çok üzülürdüm. Ama madalya ile döndüğüm için ülkem adına, hocalarım ve ailem adına çok mutluyum." dedi.

"100'e yakın madalya aldı"

Hedefinin Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalya almak olduğunu vurgulayan Bekmez, "Şu anki hedefim 2021 Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya alıp, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk bayrağını dalgalandırmak. Bugüne kadar katıldığım müsabakalarda 100'e yakın madalya aldım." ifadelerini kullandı.

Milli atlet Meryem Bekmez'in hedefi olimpiyatlarda altın madalya

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak Spor
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi Magazin
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan...
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 3. Sayfa
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı 3. Sayfa
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
İstanbul'da dansözlü düğün eğlencesinde 'pes' dedirten görüntüler 3. Sayfa
İstanbul'da dansözlü düğün eğlencesinde "pes" dedirten görüntüler
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi Magazin
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı
CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var?
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var?
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
'Cehennem Melekleri' çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
"Cehennem Melekleri" çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Murat Kurum Hulusi Akar Bülent Turan Süleyman Soylu
Magazin Sıla Mabel Matiz Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Hikmet Karaman Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Çocuk Bakan Temmuz Yangın
Şu an buradasınız: Milli atlet Meryem Bekmez'in hedefi olimpiyatlarda altın madalya - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 12:59:23. #1.14#
title