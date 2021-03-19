Milletvekilliği düşen Gergerlioğlu, Meclis'teki eylemine devam edeceğini söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Milletvekilliği düşen Gergerlioğlu, Meclis'teki eylemine devam edeceğini söyledi

19.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:05
Milletvekilliği düşen Gergerlioğlu, Meclis'teki eylemine devam edeceğini söyledi

Hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'teki eylemine devam edeceğini bildirdi.

Hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'teki eylemine devam edeceğini bildirdi.

İHD heyeti ve Ahmet Türk, HDP Grup Yönetim Salonu'nda, milletvekilliğinin düşmesinin ardından başlattığı eylemini sürdüren HDP'li Gergerlioğlu'nu ziyaret etti.

Gergerlioğlu, burada yaptığı konuşmada, "üç gündür adalet nöbetinde olduğunu" ifade ederek, "Anayasa Mahkemesine başvuru yaptığımız halde alelacele, afaki bir şekilde bu karar okutulmuştur. Sayın Enis Berberoğlu kararında olduğu gibi bir hataya düşülmüştür." dedi. Hak ve adalet üzerine direndiklerini belirten Gergerlioğlu, "Bu direnişimiz de adalet yerini bulana kadar devam edecek." diye konuştu.

Ahmet Türk ise 30 yıldır yaşananları bugün tekrar yaşadıklarını kaydederek, "1994 yılında yine milletvekili dokunulmazlıkları kaldırıldı, cezaevine girdik, DTP kapatıldı, milletvekilliğimiz düşürüldü, siyasi yasaklar başladı ama bugün bakıyoruz ki geçmişte bütün bu yaşadıklarımız, partilerin kapatılması, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması, cezaevi süreçleri bize bir şeyi gösterdi; hep güçlenerek çıktık. Çünkü, halkımız yanımızda oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Aleyna Tilki Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Ünal Karaman Halis Özkahya Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milletvekilliği düşen Gergerlioğlu, Meclis'teki eylemine devam edeceğini söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 16:21:22. #1.15#
title