Milletvekillerinden Havaalanı Arazisinde İnceleme

TBMM eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, havalimanının yapılması planlanan arazide incelemelerde bulundu.



Şahin, beraberinde AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal ile birlikte merkeze bağlı Aşağıkızılcaören köyü sınırları içinde bulunan 769 bin 401 metrekarelik alan içerisinde eğitim ve araştırma maksatlı küçük ve orta ölçekli uçakların kullanabileceği havaalanının yapılması planlanan arazide incelemelerde bulundu.



Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal'ın Karabük Üniversitesi'nde rektör olarak görev yaptığı dönemde fikir olarak ortaya çıkan ve son dönemde Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar'ın da elini taşın altına koymasıyla birlikte hızlanan havaalanı projesi ile ilgili milletvekilleri arazide proje üzerinde incelemeler yaptı.



Milletvekili Uysal beraberinde getirdiği proje görselleri ve raporlar ile birlikte konuyla ilgili Mehmet Ali Şahin'i bilgilendirerek pistin yapılması planlanan alanı gezdirdi. - KARABÜK