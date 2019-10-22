Milletvekilleri yaralı asker ve korucuları ziyaret etti

22.10.2019 12:57

AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 5 asker ile 3 güvenlik korucusunu ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Dün saat 20.30 sıralarında Kağızman'a bağlı Akçay ve Sesveren Köyleri arasında, askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 5 asker ve 3 güvenlik korucusu yaralandı. Saldırının ardından bölgeye, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatılırken, Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, bu sabah tedavi altındaki asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.Yaralıların durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Arslan ve Kılıç, hainlerin can çekiştiğini söyledi. Milletvekili Ahmet Arslan, "Dün akşam itibariyle olayın hemen ardından sabaha kadar, gerek valimiz gerek diğer birimler ile koordine halinde olduk. Bugün de güvenlik güçlerimizin yanında olmak için buraya geldik. Çok şükür hepsi iyi durumda. Hainlere gerek sınırlarımız içinde gerek dışında fırsat vermeyeceğiz. Bu saldırılar, Barış Pınarı Harekatı'nda gerek sahada gerek masa başında galip gelen ülkemizi çekemeyen hainlerin son çırpınışlarıdır. Ama bilsinler ki Türkiye güçlü bir ülke bizi bölemeyecekler, yıldırmayacaklar. 82 milyon tek yürek Mehmetçiğine, polisine ve güvenlik güçlerine sahip çıkacaktır. İşte biz buradayız alayı ile mücadeleye hazırız" diye konuştu.

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Kaynak: DHA