Milletvekilleri Taşar ve Kiler'den Tatvan Belediyesine ziyaret BİTLİS (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani'yi ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani'yi ziyaret etti.

AK Parti) Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani'yi ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Geylani, Tatvan'da yapılan çalışmalarla ilgili milletvekillerine bilgi verdi. Yapılan projelerin takibi ve desteklenmesi noktasında milletvekilleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Başkan Geylani, "İlçemize yatırım ve hizmet yolunda kapısını çaldığımız her iki milletvekilimiz bizim için elinden geleni yapıyor. Ak siyasetin mümtaz temsilcileri olan sayın vekillerimize hizmetlerimize destekleri ve şehrimize kazandırdıkları için hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette belediyenin devam eden çalışmaları, yapılacak projeler, güncel konular ve pandemi sureci değerlendirildi. Ziyarette AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kile'e Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan ve partililer eşlik etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA