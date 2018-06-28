Milletvekilleri Mazbatalarını Alıyor

CHP'den Gaziantep milletvekili seçilen Bayram Yılmazkaya ile İrfan Kaplan mazbatasını aldı.

İl Seçim Kurulu Başkanı Nesrin Aladağ, Gaziantep Adliyesinde düzenlenen törende, milletvekili seçilen Yılmazkaya ile Kaplan'a mazbatasını verdi.

Yılmazkaya, ülkenin birlik beraberlik içinde olması gereken bir dönemden geçtiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağından eminiz. Kendisi de bu birlik ve beraberliği sağladığı sürece, bölgesel olarak bizlere de bu görev düşmektedir." diye konuştu.

Yılmazkaya, Kılıçdaroğlu'nun istifasının istenmesiyle ilgili soruya, "CHP büyük bir parti. Ülkemizi kuran bir partidir. Şuan için CHP'de herhangi bir kavga görmüyoruz. Tabii ki her seçimden sonra seçim sonuçlarına ilişkin eleştiriler olabilir. Ben parti içinde bir kavganın yersiz olduğunu düşünenlerdenim." yanıtını verdi.

Kaplan ise, insanların sorunlarına eğilmeyi kendilerine şiar edindiklerini kaydederek, "İktidar değilsek de muhalefet olarak yine uğraşacağız, didineceğiz. Gaziantep ve Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili elimizden gelen her türlü katkıyı yapacağız." ifadelerini kullandı.