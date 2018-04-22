Milletvekili Uzer'den 23 Nisan Kutlaması

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Uzer mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramı olduğuna dikkat çekerek, "23 Nisan bir yönüyle ülkemizin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından birini oluştururken öte taraftan da çocuklar için bayram olarak kutlanmaktadır. Bugünün çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye'nin, geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini, umudunu gösterir. Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı; ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, kendi başına karar verebilen, eleştiren, kendine güvenen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

Uzer, mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 98. yılını kutladığımız, dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın bayramını en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı ve milleti uğruna canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine de yer verdi. - GAZİANTEP