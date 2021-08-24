MİLLETVEKİLİ TÜZÜN BOZÜYÜKLÜ HEMŞEHRİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ 24 2021, 20: 16
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MİLLETVEKİLİ TÜZÜN BOZÜYÜKLÜ HEMŞEHRİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ 24 2021, 20: 16

MİLLETVEKİLİ TÜZÜN BOZÜYÜKLÜ HEMŞEHRİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ 24 2021, 20: 16
Habermetre - Haberler | Toplum

Bilecik CHP Milletvekili Yaşar Tüzün Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte Belediye meydanında faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik CHP Milletvekili Yaşar Tüzün Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte Belediye meydanında faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili Tüzün ve Başkanımız Bakkalcıoğlu, Belediye meydanında faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hayırlı iş temennisinde bulundu, kolaylıklar diledi. Ayrıca Belediye meydanında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Tüzün ve Başkanımız Bakkalcıoğlu, burada hemşehrileri ile bir süre görüşerek sohbet etti. Hemşehrilerinin talep ve şikayetlerini dinleyen Milletvekili Tüzün ve Başkanımız Bakkalcıoğlu, ülke ve ilçemiz gündemi ile alakalı değerlendirme bulunurken devam eden ve yapılması planlanan belediye projeleri hakkında da bilgi verdi. Küresel salgın tedbirlerine uygun olarak açık havada yapılan sohbette Milletvekili Tüzün ve Başkanımız Bakkalcıoğlu'na Bilecik CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas ve Belediye Başkan Yardımcılarımız eşlik etti.

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Bilecik CHP Milletvekili Yaşar Tüzün Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte Belediye meydanında faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili Tüzün ve Başkanımız Bakkalcıoğlu, Belediye meydanında faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hayırlı iş temennisinde bulundu, kolaylıklar diledi. Ayrıca Belediye meydanında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Tüzün ve Başkanımız Bakkalcıoğlu, burada hemşehrileri ile bir süre görüşerek sohbet etti. Hemşehrilerinin talep ve şikayetlerini dinleyen Milletvekili Tüzün ve Başkanımız Bakkalcıoğlu, ülke ve ilçemiz gündemi ile alakalı değerlendirme bulunurken devam eden ve yapılması planlanan belediye projeleri hakkında da bilgi verdi. Küresel salgın tedbirlerine uygun olarak açık havada yapılan sohbette Milletvekili Tüzün ve Başkanımız Bakkalcıoğlu'na Bilecik CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas ve Belediye Başkan Yardımcılarımız eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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MİLLETVEKİLİ TÜZÜN BOZÜYÜKLÜ HEMŞEHRİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ 24 2021, 20: 16 - Haberler
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