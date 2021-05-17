Milletvekili Tutdere bayramda köyleri gezdi
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Milletvekili Tutdere bayramda köyleri gezdi

Milletvekili Tutdere bayramda köyleri gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere Ramazan Bayramı boyunca 17 köy, 3 ilçe ve 2 beldeyi ziyaret etti.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere Ramazan Bayramı boyunca 17 köy, 3 ilçe ve 2 beldeyi ziyaret etti.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kendisini coşkuyla karşılayan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Milletvekili Tutdere, köy muhtarlarını ve köylülere ziyaretler gerçekleştirerek köylülerin yaşadığı sorunları dinledi. Yaşanan sorunları not alan Milletvekili Tutdere, bu sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunacağını ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde köylüler Milletvekili Tutdere'ye, hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksulluktan dolayı zor durumda olduklarını, ayrıca tütünle ilgili belirsizliğin giderilmesi noktasında da taleplerini iletti.

Ayrıca gerçekleştirilen ziyaretler sırasında vatandaşlar Milletvekili Tutdere'ye, Adıyaman'ın sorunlarını mecliste dile getirdiği ve gerçekleştirdiği meclis çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyetleri ifade ederek Milletvekili Tutdere'ye teşekkürler etti.

Gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin de olumsuz etkileriyle iki yıldır sağlık ve huzur içinde, sevdiklerimizle bir arada bayram kutlayamamış olmanın hüznünü yaşıyoruz. Bu bayram, yurttaşlarımızın bu hüznünü bir nebze de olsun gidermek için Ramazan Bayramı dolayısıyla köylerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızın bayramını mesafeli de olsa kutlamaya çalıştık. Köylerimizi ziyaret ederek köylülerimizin yaşadığı sorunları dinledik ve not aldık. Sorunların çözümü noktasında gerekli girişimleri yapacak ve konunun takipçisi olacağız. Bu süreçten en çok da çocuklarımız etkilendi. Hem eğitimlerinden geri kaldılar hem de sosyal ortamlarından uzaklaştırıldılar. Çocuklarımızı bir nebze de sevindirmeye çalıştık. Umuyorum ki en yakın zamanda pandemi sona erer ve çocuklarımız okullarına kavuşurlar. Etrafı saran cıvıltılarıyla bizleri yeniden neşelendirirler" dedi. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere bayramda köyleri gezdi
Milletvekili Tutdere bayramda köyleri gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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