Milletvekili Türkmen, "Devrek yolunu 2023'te bitireceğiz"
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Milletvekili Türkmen, "Devrek yolunu 2023'te bitireceğiz"

Milletvekili Türkmen, 'Devrek yolunu 2023'te bitireceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, istişare toplantısında proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, istişare toplantısında proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatında düzenlenen istişare toplantısında partililerle bir araya geldiler.

Ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekilleri, yerel gündemde de merak edilen soruları yanıtladı. Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, fakülte ile ilgili son durumu paylaştı. Türkmen açıklamasında, "Üniversitemizin yeri her şeyi hazır, hayırseverler de hazır. Fakülteler de kuracağız, ilk etapta bir fakülte vereceğiz. Kısa zamanda askeri güvenlik bölgesinden de çıkarıldı. Projesi yapıldı. İhtiyaç varsa ilerde üniversite kurulur biz bunu destekleriz. Zonguldak'ımızda 2 tane devlet üniversitesi olsun, özel üniversite olsun. Son aşamaya geldi." İfadelerini kullandı. Hangi fakültelerin geleceği konusunda isim vermeyen Türkmen, "Doğru olan, işlevi olan, iyi olan fakülteler gelecek. Fen Bilimleri fakülteleri gelecek. İnşallah temellerini atacağız" dedi.

Ereğli - Devrek yolu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Türkmen açıklamasında şunları söyledi:

"Devrek yolunu bakanımız ile görüştük. 2023 yılına Allah nasip ederse Devrek yolunu biz bitireceğiz. O vadi çok güzel bir vadidir, hayran olduğumuz bir vadidir. İnşallah bu yolu bitirince orada piknik yaparız." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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